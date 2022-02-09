PHUKET TEST & GO

Марина Экспресс Авиатор Аэропорт Пхукета - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.4
оценка с
1244
Обновление February 9, 2022
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Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Марина Экспресс Авиатор Аэропорт Пхукета в приоритетном порядке, и Марина Экспресс Авиатор Аэропорт Пхукета будет получать оплату напрямую от вас.

Расположенный в прекрасном районе аэропорта Пхукета, Marina Express-AVIATOR-Phuket Airport занимает лидирующее положение в отношении ресторанов, пляжей и достопримечательностей Пхукета. Всего в 0,2 км от этого 4-звездочного отеля можно легко добраться до аэропорта. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города.

В Marina Express-AVIATOR-Phuket Airport делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi во всех комнатах, ежедневная уборка, доступ для кресел-каталок, круглосуточная стойка регистрации. Наслаждайтесь высококачественными удобствами в номерах во время вашего пребывания здесь. В некоторых номерах есть телевизор с плоским экраном, зеркало, диван, полотенца, зонт, которые помогут гостям восстановить силы после долгого дня.

Отель предлагает прекрасные возможности для отдыха, такие как фитнес-центр, открытый бассейн, чтобы сделать ваше пребывание поистине незабываемым. Marina Express-AVIATOR-Phuket Airport - это идеальный выбор для путешественников, останавливающихся в городе Пхукет, поскольку он всегда предлагает расслабленное и беззаботное пребывание.

Примечание:

  1. В стоимость не входит тест на Covid (RT-PCR) в день 0/6/13 на общую сумму 8000 бат на человека.
  2. Тест на Covid (RT-PCR) будет проводиться в ближайшем тест-центре, без учета комиссии за перевод.
  3. 100% залог необходим для выдачи сертификата SHABA для дальнейшей обработки сертификата о въезде. Этот депозит возвращается, если COE не прошел.
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Адрес / Карта

130 Moo 1, Sakhu, Thalang, Phuket Airport, Phuket, Thailand, 83110

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