Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Марина Экспресс Авиатор Аэропорт Пхукета в приоритетном порядке, и Марина Экспресс Авиатор Аэропорт Пхукета будет получать оплату напрямую от вас.

Расположенный в прекрасном районе аэропорта Пхукета, Marina Express-AVIATOR-Phuket Airport занимает лидирующее положение в отношении ресторанов, пляжей и достопримечательностей Пхукета. Всего в 0,2 км от этого 4-звездочного отеля можно легко добраться до аэропорта. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города.

В Marina Express-AVIATOR-Phuket Airport делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi во всех комнатах, ежедневная уборка, доступ для кресел-каталок, круглосуточная стойка регистрации. Наслаждайтесь высококачественными удобствами в номерах во время вашего пребывания здесь. В некоторых номерах есть телевизор с плоским экраном, зеркало, диван, полотенца, зонт, которые помогут гостям восстановить силы после долгого дня.

Отель предлагает прекрасные возможности для отдыха, такие как фитнес-центр, открытый бассейн, чтобы сделать ваше пребывание поистине незабываемым. Marina Express-AVIATOR-Phuket Airport - это идеальный выбор для путешественников, останавливающихся в городе Пхукет, поскольку он всегда предлагает расслабленное и беззаботное пребывание.

Примечание: