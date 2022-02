Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Marina Express Aviator Aéroport de Phuket de manière prioritaire, et Marina Express Aviator Aéroport de Phuket percevra directement le paiement de votre part.

Situé dans le charmant quartier de l'aéroport de Phuket, Marina Express-AVIATOR-Phuket Airport bénéficie d'une position dominante dans les restaurants, les plages et le centre touristique de Phuket. Situé à seulement 0,2 km, cet hôtel 4 étoiles est facilement accessible depuis l'aéroport. Grâce à son emplacement idéal, l'hôtel offre un accès facile aux destinations incontournables de la ville. Au Marina Express-AVIATOR-Phuket Airport, tout est mis en œuvre pour que les clients se sentent à l'aise. Pour ce faire, l'hôtel offre les meilleurs services et équipements. Une sélection d'équipements de première classe tels que WiFi gratuit dans toutes les chambres, ménage quotidien, accessible en fauteuil roulant, réception ouverte 24h/24, peuvent être appréciés à l'hôtel. Découvrez des installations de haute qualité pendant votre séjour ici. Certaines chambres sont équipées d'une télévision à écran LCD/plasma, d'un miroir, d'un canapé, de serviettes, d'un parasol, pour vous aider à vous ressourcer après une longue journée. L'hôtel propose de merveilleuses installations de loisirs telles que centre de fitness, piscine extérieure, pour rendre votre séjour vraiment inoubliable. Marina Express-AVIATOR-Phuket Airport est un choix judicieux pour les voyageurs à Phuket, offrant un séjour détendu et sans tracas à chaque fois. Noter: Les tarifs ne comprennent pas le test Covid (RT-PCR) au jour 0/6/13 au total de 8 000 THB/personne Le test Covid (RT-PCR) sera effectué dans un centre de test à proximité, hors frais de transfert. Un acompte de 100 % est requis pour émettre le certificat SHABA, afin de poursuivre le traitement du certificat d'entrée. Ce dépôt est remboursable si le COE n'est pas passé.

