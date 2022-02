Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Phuket Airport Place в приоритетном порядке, и Phuket Airport Place будет получать оплату напрямую от вас.

Удобно расположенный в аэропорту Пхукета, Phuket Airport Place является идеальной отправной точкой для экскурсий в Пхукет. Благодаря своему расположению всего в 40 км от центра города и аэропорта, наш отель находится рядом с пляжем Найянг, всего в 20 минутах ходьбы. Этот 3-звездочный отель ежегодно привлекает множество путешественников. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, Phuket Airport Place делает все возможное, чтобы ваше пребывание было максимально комфортным. Лучшие услуги отеля включают бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, услуги такси, круглосуточная стойка регистрации, Wi-Fi на территории. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Отель предлагает отличный выбор возможностей для отдыха, включая поле для гольфа (в пределах 3 км), сад. Phuket Airport Place идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением и отличными удобствами.

Удобства / Особенности Балкон

С видом на бассейн

Кондиционирование воздуха

Примыкающая ванная

Телевизор с плоским экраном

Терраса

Бесплатный вай-фай

Душ

Туалет

Диван

Полотенца

Рабочий стол

Зал ожидания

Телевизор

Домашние тапочки

телефон

Услуга пробуждения / Будильник

Электрический чайник

Гардероб или шкаф

Вешалка для одежды

Туалетная бумага

Прочие услуги: оплачивается отдельно.

1. Массаж в номере.

2. Экскурсионные туры.

3. однодневная поездка.

4. Поездка на полдня.

5. ночной рынок или торговый день.

6. Урок тайской кулинарии.

