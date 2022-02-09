PHUKET TEST & GO

Phuket Airport Place - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.8
оценка с
362
Обновление February 9, 2022
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This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Phuket Airport Place в приоритетном порядке, и Phuket Airport Place будет получать оплату напрямую от вас.

Удобно расположенный в аэропорту Пхукета, Phuket Airport Place является идеальной отправной точкой для экскурсий в Пхукет. Благодаря своему расположению всего в 40 км от центра города и аэропорта, наш отель находится рядом с пляжем Найянг, всего в 20 минутах ходьбы. Этот 3-звездочный отель ежегодно привлекает множество путешественников. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, Phuket Airport Place делает все возможное, чтобы ваше пребывание было максимально комфортным. Лучшие услуги отеля включают бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, услуги такси, круглосуточная стойка регистрации, Wi-Fi на территории. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Отель предлагает отличный выбор возможностей для отдыха, включая поле для гольфа (в пределах 3 км), сад. Phuket Airport Place идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением и отличными удобствами.

Удобства / Особенности

  • Балкон
  • С видом на бассейн
  • Кондиционирование воздуха
  • Примыкающая ванная
  • Телевизор с плоским экраном
  • Терраса
  • Бесплатный вай-фай
  • Душ
  • Туалет
  • Диван
  • Полотенца
  • Рабочий стол
  • Зал ожидания
  • Телевизор
  • Домашние тапочки
  • телефон
  • Услуга пробуждения / Будильник
  • Электрический чайник
  • Гардероб или шкаф
  • Вешалка для одежды
  • Туалетная бумага
  • Прочие услуги: оплачивается отдельно.
  • 1. Массаж в номере.
  • 2. Экскурсионные туры.
  • 3. однодневная поездка.
  • 4. Поездка на полдня.
  • 5. ночной рынок или торговый день.
  • 6. Урок тайской кулинарии.
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Адрес / Карта

22/4 Moo 6, Naiyang Beach, Tambon Mai Khao,Thalang, Phuket Airport, Phuket, Thailand, 83110

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