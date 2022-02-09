Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Phuket Airport Place в приоритетном порядке, и Phuket Airport Place будет получать оплату напрямую от вас.

Удобно расположенный в аэропорту Пхукета, Phuket Airport Place является идеальной отправной точкой для экскурсий в Пхукет. Благодаря своему расположению всего в 40 км от центра города и аэропорта, наш отель находится рядом с пляжем Найянг, всего в 20 минутах ходьбы. Этот 3-звездочный отель ежегодно привлекает множество путешественников. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, Phuket Airport Place делает все возможное, чтобы ваше пребывание было максимально комфортным. Лучшие услуги отеля включают бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, услуги такси, круглосуточная стойка регистрации, Wi-Fi на территории. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Отель предлагает отличный выбор возможностей для отдыха, включая поле для гольфа (в пределах 3 км), сад. Phuket Airport Place идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением и отличными удобствами.