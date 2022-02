Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

มารีน่า เอ็กซ์เพรส-เอวิเอเตอร์-ภูเก็ต แอร์พอร์ต ตั้งอยู่ในสนามบินภูเก็ตอันรื่นรมย์ ห่างออกไป 0.2 กม. สามารถเดินทางไปที่พักได้ง่ายๆ จากสนามบิน ด้วยทำเลที่สะดวกสบาย โรงแรมจึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย มารีนา เอ็กซ์เพรส-เอวิเอเตอร์-ภูเก็ต แอร์พอร์ต มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก ทางโรงแรมได้มอบบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุด ผู้เข้าพักจะเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกระดับท็อปคลาส เช่น ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, ทางสำหรับรถเข็น, แผนกต้อนรับ 24 ชั่วโมง สัมผัสประสบการณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักคุณภาพสูงระหว่างการเข้าพักที่นี่ บางห้องมีโทรทัศน์จอแอลซีดี/จอพลาสม่า, กระจก, โซฟา, ผ้าขนหนู, ร่ม ให้บริการเพื่อเติมพลังให้แก่ผู้เข้าพักหลังจากวันที่ยาวนาน โรงแรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสันทนาการที่ยอดเยี่ยม เช่น ศูนย์ออกกำลังกาย สระว่ายน้ำกลางแจ้ง เพื่อให้การเข้าพักของคุณน่าจดจำอย่างแท้จริง Marina Express-AVIATOR-Phuket Airport เป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับผู้เดินทางสู่ภูเก็ต ให้การพักผ่อนที่ผ่อนคลายและไม่ยุ่งยากทุกครั้ง บันทึก: ราคาไม่รวม Covid Test (RT-PCR) ในวันที่ 0/6/13 รวม 8,000 บาท/คน การทดสอบโควิด (RT-PCR) จะดำเนินการที่ศูนย์ทดสอบใกล้เคียง ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอน ต้องวางเงินมัดจำ 100% เพื่อออกใบรับรอง SHABA เพื่อดำเนินการใบรับรองการเข้าประเทศต่อไป เงินมัดจำนี้จะได้รับคืนหากไม่ผ่าน COE

