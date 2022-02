Пенсири Хаус - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. Этот отель получил недавних запросов на бронирование: 24 торопиться!

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Пенсири Хаус в приоритетном порядке, и Пенсири Хаус будет получать оплату напрямую от вас.

Hotel Refund Policy 50% deposit is non refundable. However, for the Phuket Sandbox Program, full payment is required. Another 50% credit will be refunded by voucher.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults, 2 Children, 1 Infant Стандарт с двуспальной кроватью 21 m² ฿9,200 - 7 Day Sandbox ฿9,150 - 5 Day Test & Go ฿5,750 - 4 Day Test & Go ฿4,300 - 1st Day Test & Go ฿4,300 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Международные каналы

Интернет - Wi-Fi СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults, 2 Children, 1 Infant Стандартный номер с двумя односпальными кроватями 22 m² ฿9,900 - 7 Day Sandbox ฿5,950 - 4 Day Test & Go ฿4,400 - 1st Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Международные каналы

Интернет - Wi-Fi СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults, 2 Children, 1 Infant Classic Apartment: Twin bedroom (Sharing Kitchenette and laundry section) 22 m² ฿12,350 - 7 Day Sandbox ฿6,950 - 4 Day Test & Go ฿4,750 - 1st Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Балкон (полный доступ)

Интернет - Wi-Fi СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults, 2 Children, 1 Infant Стандартный номер с двумя односпальными кроватями и балконом 24 m² ฿9,900 - 7 Day Sandbox ฿9,650 - 5 Day Test & Go ฿5,950 - 4 Day Test & Go ฿4,400 - 1st Day Test & Go ฿4,400 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Балкон (полный доступ)

Интернет - Wi-Fi СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults, 2 Children, 1 Infant Улучшенный двухместный номер с балконом 31 m² ฿10,950 - 7 Day Sandbox ฿10,400 - 5 Day Test & Go ฿6,350 - 4 Day Test & Go ฿8,550 - 2 Day Test & Go ฿4,550 - 1st Day Test & Go ฿4,550 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Балкон (полный доступ)

Интернет - Wi-Fi СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ Максимум 2 Adults, 2 Children, 1 Infant Номер-студио с кроватью размера «king-size», мини-кухней и балконом 31 m² ฿12,350 - 7 Day Sandbox ฿6,950 - 4 Day Test & Go ฿4,750 - 1st Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Балкон (полный доступ)

Pensiri House - это бюджетный отель в стиле гостевого дома, который подойдет путешественникам, которым нужно остановиться на пляже Най Янг, дождаться рейса или отправиться в следующий пункт назначения на следующий день, а также стать волонтером Soi Dog. Магазин товаров повседневного спроса на нижнем этаже, где вы также можете обратиться за услугами прачечной и проката мотоциклов. Безопасный, тихий, экономичный и удобный отель Pensiri House - идеальный выбор для отличного отдыха на пляже Най Янг.

Удобства / Особенности Ежедневная уборка, услуги прачечной и прокат мотоциклов

