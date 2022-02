Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

予約リクエストにより、優先的にマリーナエクスプレスアビエイタープーケット空港 直接連絡し、 マリーナエクスプレスアビエイタープーケット空港が直接支払いを回収します。

プーケット空港の美しいエリアに位置するマリーナエクスプレス-アビエーター-プーケット空港は、プーケットのレストラン、ビーチ、観光の中心地で最高の位置にあります。わずか0.2kmの距離にあるこの4つ星ホテルは、空港から簡単にアクセスできます。便利なロケーションにあるこのホテルは、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。 マリーナエクスプレス-アビエーター-プケット空港では、ゲストが快適に過ごせるようにあらゆる努力が払われています。そのために、ホテルは最高のサービスとアメニティを提供しています。全室での無料Wi-Fi、毎日のハウスキーピング、車椅子対応、24時間対応のフロントデスクなど、一流の施設をホテルでお楽しみいただけます。ここでの滞在中に高品質の客室設備を体験してください。一部の客室には、テレビLCD /プラズマスクリーン、鏡、ソファ、タオル、傘があり、長い一日の後に充電するのに役立ちます。 ホテルには、フィットネスセンター、屋外プールなどの素晴らしいレクリエーション施設があり、思い出に残る滞在を楽しめます。マリーナエクスプレス-アビエーター-プーケット空港はプーケットへの旅行者にとって賢い選択であり、いつでもリラックスして手間のかからない滞在を提供します。 ノート: 1)料金には、2013年0月6日のCovid Test(RT-PCR)が含まれていません。合計で8,000バーツ/人です。 2)Covid Test(RT-PCR)は、近くのテストセンターで実施されますが、転送料金は含まれていません。 3)入国証明書をさらに処理するために、SHABA証明書を発行するには、100%のデポジットが必要です。 COEに合格しなかった場合、このデポジットは返金されます。

