Dewa Phuket (Пляжный курорт, виллы и люксы) - Phuket Sandbox Hotel

Двухместный номер Делюкс с 1 кроватью или 2 отдельными кроватями и балконом 38 m² ฿14,700 - 5 Day Test & Go ฿4,700 - 1st Day Test & Go

Смежный номер

Фитнес разрешен

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Вилла с бассейном 70 m² ฿21,600 - 5 Day Test & Go ฿6,360 - 1st Day Test & Go

Ванна

Фитнес разрешен

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Открытые объекты

Плавательный бассейн

Вилла Гранд с бассейном 106 m² ฿22,200 - 5 Day Test & Go ฿6,500 - 1st Day Test & Go

Ванна

Фитнес разрешен

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Открытые объекты

Плавательный бассейн

Рабочая среда

Тихая обстановка здесь отлично подходит для уединения от шума и суеты Пхукета. Этот отель находится всего в нескольких метрах от пляжа Най-Янг, рядом с национальным парком Сиринат, и сделает ваше путешествие незабываемым. Международный аэропорт находится всего в пяти минутах езды, а город - в 30 минутах езды. Наслаждайтесь блюдами фьюжн, а также вегетарианскими блюдами в обеденном зале или закусками в лаундже и кафе Deli. Или, если вы хотите более непринужденного отдыха, пообедайте у бассейна или в уединении своей виллы. Побалуйте себя спа-салоном или займитесь интимной парой. Детский клуб развлечет самых маленьких и позаботится о том, чтобы вы хорошо провели время в одиночестве.

Удобства / Особенности Бар

Береговая линия

Бизнес-услуги

Парковка

Кофейный магазин

Фитнес-центр

Стойка регистрации (круглосуточно)

Бар у бассейна

Рестораны

Охрана (круглосуточно)

спа

Бассейн

Транспорт

Вай-фай

