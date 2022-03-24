PHUKET TEST & GO

Шифер - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.8
оценка с
1689
Обновление March 24, 2022
The Slate - Image 0
The Slate - Image 1
The Slate - Image 2
The Slate - Image 3
The Slate - Image 4
The Slate - Image 5
+35 фотографии
БЫСТРЫЙ ОТВЕТ
REFUND POLICY

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

Этот отмеченный наградами бутик-курорт успешно сочетает в себе современный дизайн с уникальной концепцией, вдохновленной красочным прошлым Пхукета. Отель Slate расположен на пляже Най-Янг, рядом с национальным парком Сиринат. Он идеально подходит для спокойного отдыха на природе. Ставя во главу угла комфорт и отдых гостей, все номера, виллы, бассейны и люксы были специально разработаны для достижения этой цели. На территории отеля гости найдут шесть ресторанов с широким выбором блюд, включая японскую, тапас и тайскую. Обслуживание номеров доступно для тех, кто предпочитает обедать в уединении своего номера. Совершите короткую прогулку до пляжа и познакомьтесь с многочисленными водными видами спорта, такими как дайвинг, сноркелинг и экскурсии. Indigo Spa предлагает гостям, желающим побаловать себя, целый ряд блаженных природных процедур. Чтобы полностью погрузиться в атмосферу Indigo Pearl, забронируйте проживание сейчас.

Удобства / Особенности

  • Benefits Includes
  • Complimentary welcome cocktail
  • Complimentary round-trip airport transfer
  • Complimentary kid's and family activities
  • Daily breakfast for 2 and up to 4 people depending on room categories
  • 10% discount at KRU Precision Wellness (except promotion items and packages)
  • 20% discount at COQOON spa (except beauty salon, spa packages, and other promotions)
SHOW ALL HOTELS
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Шифер , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Шифер
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Hotel Offer Brochure

Адрес / Карта

Nai Yang Beach & National Park, Amphur Thalang, Naiyang, Phuket, Thailand

Отели-партнеры

SAii Laguna Phuket
8.8
рейтинг с
2617 отзывы
Из ฿-1
Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao
7.6
рейтинг с
1 отзывы
Из ฿-1
Отель Novotel Phuket Kamala Beach
8.4
рейтинг с
886 отзывы
Из ฿-1
Отель Clover Patong Phuket
8.8
рейтинг с
2576 отзывы
Из ฿-1
Даблтри Хилтон Пхукет Бантай Резорт
8.5
рейтинг с
131 отзывы
Из ฿-1
Отель Ashlee Hub Патонг
7.8
рейтинг с
1287 отзывы
Из ฿-1
Pullman Phuket Panwa Beach Resort 4 звезд
8.5
рейтинг с
1522 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Пенсири Хаус
8.3
рейтинг с
604 отзывы
Из ฿-1
Поэтому отели Пхукета
8.5
рейтинг с
431 отзывы
Из ฿-1
Dewa Phuket (Пляжный курорт, виллы и люксы)
8.5
рейтинг с
2441 отзывы
Из ฿-1
Найянг Парк Резорт
9.1
рейтинг с
11 отзывы
Из ฿-1
Дух курорта Найянг Бич
7.7
рейтинг с
413 отзывы
Из ฿-1
Пхукет Аэропорт Отель
8.4
рейтинг с
556 отзывы
Из ฿-1
Panphuree Residence (SHA Certified)
8.5
рейтинг с
393 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU