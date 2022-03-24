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Этот отмеченный наградами бутик-курорт успешно сочетает в себе современный дизайн с уникальной концепцией, вдохновленной красочным прошлым Пхукета. Отель Slate расположен на пляже Най-Янг, рядом с национальным парком Сиринат. Он идеально подходит для спокойного отдыха на природе. Ставя во главу угла комфорт и отдых гостей, все номера, виллы, бассейны и люксы были специально разработаны для достижения этой цели. На территории отеля гости найдут шесть ресторанов с широким выбором блюд, включая японскую, тапас и тайскую. Обслуживание номеров доступно для тех, кто предпочитает обедать в уединении своего номера. Совершите короткую прогулку до пляжа и познакомьтесь с многочисленными водными видами спорта, такими как дайвинг, сноркелинг и экскурсии. Indigo Spa предлагает гостям, желающим побаловать себя, целый ряд блаженных природных процедур. Чтобы полностью погрузиться в атмосферу Indigo Pearl, забронируйте проживание сейчас.