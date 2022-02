Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Der Marina Express-AVIATOR-Phuket Airport liegt in der schönen Gegend des Flughafens Phuket und genießt eine dominierende Position in den Restaurants, Stränden und Sehenswürdigkeiten von Phuket. Dieses nur 0,2 km entfernte 4-Sterne-Hotel ist vom Flughafen aus bequem zu erreichen. Dank seiner günstigen Lage bietet das Hotel einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Am Marina Express-AVIATOR-Phuket Airport werden alle Anstrengungen unternommen, damit sich die Gäste wohl fühlen. Dazu bietet das Hotel den besten Service und die besten Annehmlichkeiten. Eine Auswahl an erstklassigen Einrichtungen wie kostenloses WLAN in allen Zimmern, täglicher Reinigungsservice, rollstuhlgerechter Zugang, 24-Stunden-Rezeption können Sie im Hotel genießen. Erleben Sie während Ihres Aufenthalts hier eine hochwertige Zimmerausstattung. Einige Zimmer verfügen über Fernseher LCD/Plasma, Spiegel, Sofa, Handtücher, Regenschirm, damit die Gäste sich nach einem langen Tag wieder erholen können. Das Hotel bietet wundervolle Freizeiteinrichtungen, wie beispielsweise Fitnesscenter, Außenpool, die Ihren Aufenthalt unvergesslich machen werden. Der Marina Express-AVIATOR-Phuket Airport ist eine kluge Wahl für Reisende nach Phuket und bietet jedes Mal einen entspannten und stressfreien Aufenthalt. Notiz: Die Preise beinhalten nicht den Covid-Test (RT-PCR) am Tag 0/6/13 insgesamt THB 8.000/Person Der Covid-Test (RT-PCR) wird in einem nahegelegenen Testzentrum durchgeführt, ohne Transfergebühren. Eine Anzahlung von 100 % ist erforderlich, um das SHABA-Zertifikat auszustellen und die Einreisebescheinigung weiterzuverarbeiten. Diese Kaution wird zurückerstattet, wenn COE nicht bestanden wird.

