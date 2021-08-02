Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Этот отель находится всего в минуте езды от аэропорта Пхукета. Пляж Най-Янг находится всего в 500 метрах от отеля Phuket Airport, но сотрудники более чем охотно возят туда гостей. Несмотря на то, что он расположен в нескольких минутах ходьбы от аэропорта, отель на удивление тихий, а уровень шума минимален, так как он не находится под траекторией полета. Все 19 прекрасно оформленных и полностью оборудованных номеров выходят окнами на бассейн отеля. Пожалуйста, введите желаемые даты пребывания и заполните нашу форму онлайн-бронирования, чтобы забронировать номер в отеле в аэропорту Пхукета.