PHUKET TEST & GO

Пхукет Аэропорт Отель - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.4
оценка с
556
Обновление March 1, 2022
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1 REVIEW

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Этот отель находится всего в минуте езды от аэропорта Пхукета. Пляж Най-Янг находится всего в 500 метрах от отеля Phuket Airport, но сотрудники более чем охотно возят туда гостей. Несмотря на то, что он расположен в нескольких минутах ходьбы от аэропорта, отель на удивление тихий, а уровень шума минимален, так как он не находится под траекторией полета. Все 19 прекрасно оформленных и полностью оборудованных номеров выходят окнами на бассейн отеля. Пожалуйста, введите желаемые даты пребывания и заполните нашу форму онлайн-бронирования, чтобы забронировать номер в отеле в аэропорту Пхукета.

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Счет
5.0/5
Отлично
На основе 1 рассмотрение
Рейтинг
Отлично
1
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
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🇺🇸Vern D

Проверено на 02/08/2021
Прибыл 17/07/2021
5.0 Superior Double or Twin
Положительные
  • Супер профессионал
Отрицательные
  • Никто

Очень доволен своим пребыванием. Я путешественник / влогер, и они очень хорошо обо мне позаботились !! Спасибо!!

Изображения меню еды

Адрес / Карта

90/9 Moo 1 Saku, Thalang, Phuket Airport, Phuket, Thailand, 83110

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