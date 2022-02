Найянг Парк Резорт - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Найянг Парк Резорт в приоритетном порядке, и Найянг Парк Резорт будет получать оплату напрямую от вас.

Hotel Refund Policy cancelled with in 7 days

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Номер Делюкс (бесплатный трансфер в одну сторону из аэропорта) 27 m² ฿27,900 - 7 Day Sandbox ฿22,500 - 5 Day Test & Go ฿17,500 - 4 Day Test & Go ฿10,500 - 2 Day Test & Go ฿7,500 - 1st Day Test & Go

Семейный делюкс 40 m² ฿60,000 - 7 Day Sandbox ฿43,000 - 5 Day Test & Go ฿35,000 - 4 Day Test & Go ฿18,500 - 2 Day Test & Go ฿9,500 - 1st Day Test & Go

Все пакеты остаются на 14 дней, вкл. ABF / Бесплатная однодневная экскурсия по городу и 1 ужин на 2 персоны в ресторане Phuket View.

Удобства / Особенности Free pick up / drop off from Phuket international Airport ( 1 way )

Счет 4.5 /5 Отлично На основе 1 рассмотрение Рейтинг 1 Отлично 0 Очень хороший 0 В среднем 0 Бедные 0 Ужасный Найянг Парк Резорт , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв. ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Найянг Парк Резорт СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ Если бы вы были гостем в, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв. 🇨🇭 Gottlieb Jud Прибыл 23/01/2022 4.5 Deluxe Room (Free 1-Way Airport Transfer) Положительные Beautiful Resort and quiet Отрицательные In need of refurbishment some parts a beautiful set-up Resort in a Nature surrounding and tranquil area. Because of Covid only Limited workforce for maintenance work...