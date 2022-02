Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Marina Express-AVIATOR-Phuket Airport, gelegen in het mooie gebied van Phuket Airport, geniet een leidende positie in de restaurants, stranden en bezienswaardigheden van Phuket. Dit 4-sterrenhotel ligt op slechts 0,2 km afstand en is gemakkelijk bereikbaar vanaf de luchthaven. Met zijn gunstige ligging biedt het hotel gemakkelijke toegang tot de must-see bestemmingen van de stad. Op Marina Express-AVIATOR-Phuket Airport wordt er alles aan gedaan om het de gasten naar de zin te maken. Om dit te doen, biedt het hotel de beste diensten en voorzieningen. Gasten kunnen gebruikmaken van hotelfaciliteiten als gratis wifi in alle kamers, dagelijkse schoonmaak, rolstoelvriendelijk, 24-uursreceptie. Ervaar hier hoogwaardige kamerfaciliteiten tijdens uw verblijf. In enkele gastenkamers zijn plasma tv, spiegel, sofa, handdoeken, paraplu aanwezig om gasten na een lange dag weer op te laden. Het hotel biedt geweldige recreatiefaciliteiten zoals fitnesscentrum, zwembad (buiten) om uw verblijf echt onvergetelijk te maken. Marina Express-AVIATOR-Phuket Airport is een slimme keuze voor reizigers naar Phuket en biedt elke keer een ontspannen en zorgeloos verblijf. Opmerking: Tarieven zijn exclusief Covid-test (RT-PCR) op dag 0/6/13 in totaal THB 8.000/persoon De Covid-test (RT-PCR) wordt uitgevoerd in het nabijgelegen testcentrum, exclusief transferkosten. 100% aanbetaling is vereist om het SHABA-certificaat uit te geven, om het certificaat van binnenkomst verder te verwerken. Deze borg wordt gerestitueerd als COE niet wordt gepasseerd.

