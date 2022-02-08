PHUKET TEST & GO

Кудо Отель - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
9
оценка с
279
Обновление February 8, 2022
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Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Кудо Отель в приоритетном порядке, и Кудо Отель будет получать оплату напрямую от вас.

Hotel Refund Policy

The SHA+ booking cannot be cancelled after being confirmed and the payment is refundable only for the covid-19 positive result that does not permit you to travel.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Номер Делюкс (завтрак) 42
฿39,576 - 7 Day Sandbox
฿29,976 - 5 Day Test & Go
฿22,656 - 4 Day Test & Go
฿15,576 - 2 Day Test & Go
฿8,256 - 1st Day Test & Go
฿7,320 - 5th Day Test & Go
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Функции

  • Балкон
  • Кофе-машина
  • Фитнес разрешен
  • Кабель HDMI
  • Варианты халяльной еды
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Кухня
  • Гостинная
  • СВЧ
  • Открытые объекты
  • Малый депозит
  • Небольшие сборы для детей
  • Плавательный бассейн
  • Вегетарианские блюда
  • Рабочая среда
  • Коврик для йоги
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Роскошный люкс на пляже (завтрак) 55
฿52,176 - 7 Day Sandbox
฿38,976 - 5 Day Test & Go
฿29,856 - 4 Day Test & Go
฿19,176 - 2 Day Test & Go
฿10,056 - 1st Day Test & Go
฿9,120 - 5th Day Test & Go
ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ
БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
BOOKMARK

Функции

  • Балкон
  • Балкон (полный доступ)
  • Ванна
  • Кофе-машина
  • Фитнес разрешен
  • Кабель HDMI
  • Варианты халяльной еды
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Кухня
  • Гостинная
  • СВЧ
  • Открытые объекты
  • Малый депозит
  • Небольшие сборы для детей
  • Плавательный бассейн
  • Вегетарианские блюда
  • Рабочая среда
  • Коврик для йоги
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Люкс с бассейном и пляжем (завтрак) 65
฿64,776 - 7 Day Sandbox
฿47,976 - 5 Day Test & Go
฿37,056 - 4 Day Test & Go
฿22,776 - 2 Day Test & Go
฿11,856 - 1st Day Test & Go
฿10,920 - 5th Day Test & Go
ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ
БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
BOOKMARK

Функции

  • Балкон
  • Балкон (полный доступ)
  • Ванна
  • Кофе-машина
  • Фитнес разрешен
  • Кабель HDMI
  • Варианты халяльной еды
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Кухня
  • Гостинная
  • СВЧ
  • Открытые объекты
  • Малый депозит
  • Небольшие сборы для детей
  • Плавательный бассейн
  • Вегетарианские блюда
  • Рабочая среда
  • Коврик для йоги

Посетив Пхукет, вы почувствуете себя в отеле Kudo как дома, поскольку он предлагает качественные номера и отличный сервис. Отель расположен всего в 1 км от центра города, поэтому гости удобно расположены для знакомства с достопримечательностями и развлечениями города. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В Kudo Hotel безупречный сервис и превосходные удобства сделают ваше пребывание незабываемым. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, услуги такси, билетная касса. В отеле Kudo 26 номеров. Все они со вкусом меблированы, и многие из них даже оснащены такими удобствами, как телевизор с плоским экраном, вешалка для одежды, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай и бесплатный приветственный напиток. Множество развлекательных предложений отеля гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Kudo Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

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Адрес / Карта

33/1 Thaweewong Road, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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