Кудо Отель - Phuket Sandbox Hotel

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Посетив Пхукет, вы почувствуете себя в отеле Kudo как дома, поскольку он предлагает качественные номера и отличный сервис. Отель расположен всего в 1 км от центра города, поэтому гости удобно расположены для знакомства с достопримечательностями и развлечениями города. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. В Kudo Hotel безупречный сервис и превосходные удобства сделают ваше пребывание незабываемым. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, услуги такси, билетная касса. В отеле Kudo 26 номеров. Все они со вкусом меблированы, и многие из них даже оснащены такими удобствами, как телевизор с плоским экраном, вешалка для одежды, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай и бесплатный приветственный напиток. Множество развлекательных предложений отеля гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Kudo Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.