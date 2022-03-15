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Этот элегантный ультрасовременный отель является жемчужиной популярного пляжа Патонг и предлагает уединенную, тихую роскошь в оживленном городе. Просторные номера курортного отеля La Flora Patong оформлены в белых, коричневых и бежевых тонах и обильно обставлены мебелью и отделкой из тикового дерева. В них есть отдельный душ и ванна, а на вилле с бассейном площадью 87 кв.м есть собственный бассейн. Совершите поездку на остров Пхи-Пхи, ныряйте с аквалангом или с маской и трубкой в одних из самых чистых вод мира, а затем расслабьтесь в двух параллельных плавательных бассейнах отеля с видом на Андаманское море. Особым расслабляющим лечением станет массаж в спа-салоне с использованием натуральных растительных трав.