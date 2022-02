Hôtel Kudo - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Hôtel Kudo de manière prioritaire, et Hôtel Kudo percevra directement le paiement de votre part.

Hotel Refund Policy The SHA+ booking cannot be cancelled after being confirmed and the payment is refundable only for the covid-19 positive result that does not permit you to travel.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport. OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Chambre de Luxe (Petit Déjeuner) 42 m² ฿39,576 - 7 Day Sandbox ฿29,976 - 5 Day Test & Go ฿22,656 - 4 Day Test & Go ฿15,576 - 2 Day Test & Go ฿8,256 - 1st Day Test & Go ฿7,320 - 5th Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Balcon

Cafetière

Fitness autorisé

Câble HDMI

Options alimentaires halal

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Cuisine

Le salon

Four micro onde

Installations extérieures

Petit dépôt

Petits frais pour les enfants

Piscine

Repas végétariens

Espace de travail

Tapis de yoga OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Suite de Luxe sur la Plage (Petit-Déjeuner) 55 m² ฿52,176 - 7 Day Sandbox ฿38,976 - 5 Day Test & Go ฿29,856 - 4 Day Test & Go ฿19,176 - 2 Day Test & Go ฿10,056 - 1st Day Test & Go ฿9,120 - 5th Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Balcon

Balcon (accès complet)

Baignoire

Cafetière

Fitness autorisé

Câble HDMI

Options alimentaires halal

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Cuisine

Le salon

Four micro onde

Installations extérieures

Petit dépôt

Petits frais pour les enfants

Piscine

Repas végétariens

Espace de travail

Tapis de yoga OFFRES SPÉCIALES CLIQUEZ SUR DEMANDE POUR VOIR Maximum de 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Suite Piscine et Plage (Petit Déjeuner) 65 m² ฿64,776 - 7 Day Sandbox ฿47,976 - 5 Day Test & Go ฿37,056 - 4 Day Test & Go ฿22,776 - 2 Day Test & Go ฿11,856 - 1st Day Test & Go ฿10,920 - 5th Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Balcon

Balcon (accès complet)

Baignoire

Cafetière

Fitness autorisé

Câble HDMI

Options alimentaires halal

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Cuisine

Le salon

Four micro onde

Installations extérieures

Petit dépôt

Petits frais pour les enfants

Piscine

Repas végétariens

Espace de travail

Tapis de yoga

Lors de votre visite à Phuket, vous vous sentirez comme chez vous au Kudo Hotel car il propose un hébergement de qualité et un excellent service. Situé à seulement 1 km du centre-ville, les clients sont bien situés pour profiter des attractions et des activités de la ville. Grâce à son emplacement idéal, l'établissement offre un accès facile aux destinations incontournables de la ville. Au Kudo Hotel, l'excellent service et les installations de qualité supérieure vous garantissent un séjour inoubliable. L'établissement propose WiFi gratuit dans toutes les chambres, sécurité 24h/24, ménage quotidien, service de taxi, billetterie pour vous assurer un confort optimal. L'hôtel Kudo compte 26 chambres. Toutes sont meublées avec goût et beaucoup offrent même des commodités telles qu'une télévision à écran plat, un portant, du café instantané gratuit, du thé gratuit, une boisson de bienvenue gratuite. La multitude d'offres de loisirs de l'établissement vous assure d'avoir beaucoup à faire pendant votre séjour. Kudo Hotel est votre destination unique pour un hébergement de qualité à Phuket.

