Kudo Hotel - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

予約リクエストにより、優先的にKudo Hotel 直接連絡し、 Kudo Hotelが直接支払いを回収します。

Hotel Refund Policy The SHA+ booking cannot be cancelled after being confirmed and the payment is refundable only for the covid-19 positive result that does not permit you to travel.

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport. 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant デラックスルーム(朝食) 42 m² ฿39,576 - 7 Day Sandbox ฿29,976 - 5 Day Test & Go ฿22,656 - 4 Day Test & Go ฿15,576 - 2 Day Test & Go ฿8,256 - 1st Day Test & Go ฿7,320 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

コーヒーメーカー

フィットネスを許可

HDMIケーブル

ハラールフードオプション

国際チャンネル

インターネット-Wifi

キッチン

リビングルーム

電子レンジ

屋外施設

少額の預金

子供のための小額の料金

スイミングプール

ベジタリアンミール

作業スペース

ヨガマット 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant ラグジュアリービーチスイート(朝食) 55 m² ฿52,176 - 7 Day Sandbox ฿38,976 - 5 Day Test & Go ฿29,856 - 4 Day Test & Go ฿19,176 - 2 Day Test & Go ฿10,056 - 1st Day Test & Go ฿9,120 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

ヨガマット 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant プールとビーチスイート(朝食) 65 m² ฿64,776 - 7 Day Sandbox ฿47,976 - 5 Day Test & Go ฿37,056 - 4 Day Test & Go ฿22,776 - 2 Day Test & Go ฿11,856 - 1st Day Test & Go ฿10,920 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

プーケットを訪れる際には、質の高い宿泊施設と素晴らしいサービスを提供する工藤ホテルでくつろぐことができます。市内中心部からわずか1kmの場所にあり、町のアトラクションやアクティビティを楽しむのに最適な場所にあります。便利なロケーションにあり、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。工藤ホテルでは、優れたサービスと優れた設備が忘れられない滞在をお約束します。宿泊施設では、全室で無料Wi-Fi、24時間セキュリティ、毎日のハウスキーピング、タクシーサービス、チケットサービスを提供しており、最高の快適さをお約束します。工藤ホテルには26室の客室があります。すべてが上品な内装で、多くはフラットスクリーンテレビ、洋服ラック、無料のインスタントコーヒー、無料のお茶、無料のウェルカムドリンクなどの快適さを提供します。宿泊施設には数多くのレクリエーション施設があり、滞在中にやることがたくさんあります。工藤ホテルはプーケットの質の高い宿泊施設のワンストップ先です。

