Kudo Hotel - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

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プーケットを訪れる際には、質の高い宿泊施設と素晴らしいサービスを提供する工藤ホテルでくつろぐことができます。市内中心部からわずか1kmの場所にあり、町のアトラクションやアクティビティを楽しむのに最適な場所にあります。便利なロケーションにあり、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。工藤ホテルでは、優れたサービスと優れた設備が忘れられない滞在をお約束します。宿泊施設では、全室で無料Wi-Fi、24時間セキュリティ、毎日のハウスキーピング、タクシーサービス、チケットサービスを提供しており、最高の快適さをお約束します。工藤ホテルには26室の客室があります。すべてが上品な内装で、多くはフラットスクリーンテレビ、洋服ラック、無料のインスタントコーヒー、無料のお茶、無料のウェルカムドリンクなどの快適さを提供します。宿泊施設には数多くのレクリエーション施設があり、滞在中にやることがたくさんあります。工藤ホテルはプーケットの質の高い宿泊施設のワンストップ先です。