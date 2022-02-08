PHUKET TEST & GO

Kudo Hotel - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
9

279レビューによる評価
更新日 February 8, 2022
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最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
デラックスルーム（朝食） 42
฿39,576 - 7 Day Sandbox
฿29,976 - 5 Day Test & Go
฿22,656 - 4 Day Test & Go
฿15,576 - 2 Day Test & Go
฿8,256 - 1st Day Test & Go
฿7,320 - 5th Day Test & Go
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特徴

  • バルコニー
  • コーヒーメーカー
  • フィットネスを許可
  • HDMIケーブル
  • ハラールフードオプション
  • 国際チャンネル
  • インターネット-Wifi
  • キッチン
  • リビングルーム
  • 電子レンジ
  • 屋外施設
  • 少額の預金
  • 子供のための小額の料金
  • スイミングプール
  • ベジタリアンミール
  • 作業スペース
  • ヨガマット
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最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
ラグジュアリービーチスイート（朝食） 55
฿52,176 - 7 Day Sandbox
฿38,976 - 5 Day Test & Go
฿29,856 - 4 Day Test & Go
฿19,176 - 2 Day Test & Go
฿10,056 - 1st Day Test & Go
฿9,120 - 5th Day Test & Go
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  • バルコニー
  • バルコニー（フルアクセス）
  • バスタブ
  • コーヒーメーカー
  • フィットネスを許可
  • HDMIケーブル
  • ハラールフードオプション
  • 国際チャンネル
  • インターネット-Wifi
  • キッチン
  • リビングルーム
  • 電子レンジ
  • 屋外施設
  • 少額の預金
  • 子供のための小額の料金
  • スイミングプール
  • ベジタリアンミール
  • 作業スペース
  • ヨガマット
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最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
プールとビーチスイート（朝食） 65
฿64,776 - 7 Day Sandbox
฿47,976 - 5 Day Test & Go
฿37,056 - 4 Day Test & Go
฿22,776 - 2 Day Test & Go
฿11,856 - 1st Day Test & Go
฿10,920 - 5th Day Test & Go
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特徴

  • バルコニー
  • バルコニー（フルアクセス）
  • バスタブ
  • コーヒーメーカー
  • フィットネスを許可
  • HDMIケーブル
  • ハラールフードオプション
  • 国際チャンネル
  • インターネット-Wifi
  • キッチン
  • リビングルーム
  • 電子レンジ
  • 屋外施設
  • 少額の預金
  • 子供のための小額の料金
  • スイミングプール
  • ベジタリアンミール
  • 作業スペース
  • ヨガマット

プーケットを訪れる際には、質の高い宿泊施設と素晴らしいサービスを提供する工藤ホテルでくつろぐことができます。市内中心部からわずか1kmの場所にあり、町のアトラクションやアクティビティを楽しむのに最適な場所にあります。便利なロケーションにあり、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。工藤ホテルでは、優れたサービスと優れた設備が忘れられない滞在をお約束します。宿泊施設では、全室で無料Wi-Fi、24時間セキュリティ、毎日のハウスキーピング、タクシーサービス、チケットサービスを提供しており、最高の快適さをお約束します。工藤ホテルには26室の客室があります。すべてが上品な内装で、多くはフラットスクリーンテレビ、洋服ラック、無料のインスタントコーヒー、無料のお茶、無料のウェルカムドリンクなどの快適さを提供します。宿泊施設には数多くのレクリエーション施設があり、滞在中にやることがたくさんあります。工藤ホテルはプーケットの質の高い宿泊施設のワンストップ先です。

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33/1 Thaweewong Road, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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