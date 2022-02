Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Отель Мои Друзья в приоритетном порядке, и Отель Мои Друзья будет получать оплату напрямую от вас.

Посетив Пхукет, вы почувствуете себя как дома в отеле Amici Miei, который предлагает качественные номера и отличный сервис. Волнующий центр города находится всего в 0,4 км от отеля. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, Рынок свежих продуктов Ban Zaan, Торговый центр Jungcelon, Стадион для бокса Бангла. Amici Miei Hotel предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Бесплатный Wi-Fi во всех номерах, ежедневная уборка, почтовые услуги, услуги такси, билетная касса - вот лишь некоторые из удобств, которые выделяют Amici Miei Hotel среди других отелей города. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Отель предлагает прекрасные возможности для отдыха, такие как дайвинг, чтобы сделать ваше пребывание поистине незабываемым. Amici Miei Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукете.

