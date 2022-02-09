PHUKET TEST & GO

Отель Мои Друзья - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.4
оценка с
342
Обновление February 9, 2022
Amici Miei Hotel - Image 0
Amici Miei Hotel - Image 1
Amici Miei Hotel - Image 2
Amici Miei Hotel - Image 3
Amici Miei Hotel - Image 4
Amici Miei Hotel - Image 5
+19 фотографии
БЫСТРЫЙ ОТВЕТ
100% ДЕПОЗИТ

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Отель Мои Друзья в приоритетном порядке, и Отель Мои Друзья будет получать оплату напрямую от вас.

Посетив Пхукет, вы почувствуете себя как дома в отеле Amici Miei, который предлагает качественные номера и отличный сервис. Волнующий центр города находится всего в 0,4 км от отеля. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, Рынок свежих продуктов Ban Zaan, Торговый центр Jungcelon, Стадион для бокса Бангла. Amici Miei Hotel предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Бесплатный Wi-Fi во всех номерах, ежедневная уборка, почтовые услуги, услуги такси, билетная касса - вот лишь некоторые из удобств, которые выделяют Amici Miei Hotel среди других отелей города. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. Отель предлагает прекрасные возможности для отдыха, такие как дайвинг, чтобы сделать ваше пребывание поистине незабываемым. Amici Miei Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукете.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Отель Мои Друзья , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Отель Мои Друзья
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Hotel Offer Brochure

Адрес / Карта

171/8 Soi Sansabai, Pa Tong, Kathu District, Phuket 83150, Patong, Phuket, Thailand, 83150

Отели-партнеры

Отель Clover Patong Phuket
8.8
рейтинг с
2576 отзывы
Из ฿-1
Даблтри Хилтон Пхукет Бантай Резорт
8.5
рейтинг с
131 отзывы
Из ฿-1
Отель Ashlee Hub Патонг
7.8
рейтинг с
1287 отзывы
Из ฿-1
Отель Novotel Phuket Kamala Beach
8.4
рейтинг с
886 отзывы
Из ฿-1
Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao
7.6
рейтинг с
1 отзывы
Из ฿-1
SAii Laguna Phuket
8.8
рейтинг с
2617 отзывы
Из ฿-1
Pullman Phuket Panwa Beach Resort 4 звезд
8.5
рейтинг с
1522 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Гостиница C&N
8.3
рейтинг с
997 отзывы
Из ฿-1
Expat Hotel
7.8
рейтинг с
689 отзывы
Из ฿-1
The Lantern Resorts Patong
8.2
рейтинг с
1706 отзывы
Из ฿-1
Отели Be Baan Paradise
7.8
рейтинг с
275 отзывы
Из ฿-1
Роял Парадайз Отель и Спа
7.8
рейтинг с
6807 отзывы
Из ฿-1
Бест Вестерн Патонг Бич
8
рейтинг с
1343 отзывы
Из ฿-1
Кудо Отель
9
рейтинг с
279 отзывы
Из ฿-1
The Flora Resort Патонг
8.7
рейтинг с
1508 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU