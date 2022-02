โรงแรมคูโด - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ โรงแรมคูโด อยู่ในลำดับความสำคัญ และ โรงแรมคูโด จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

Hotel Refund Policy The SHA+ booking cannot be cancelled after being confirmed and the payment is refundable only for the covid-19 positive result that does not permit you to travel.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport. ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults, 1 Child, 1 Infant ห้องดีลักซ์ (อาหารเช้า) 42 m² ฿39,576 - 7 Day Sandbox ฿29,976 - 5 Day Test & Go ฿22,656 - 4 Day Test & Go ฿15,576 - 2 Day Test & Go ฿8,256 - 1st Day Test & Go ฿7,320 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง

เครื่องชงกาแฟ

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

สาย HDMI

ตัวเลือกอาหารฮาลาล

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ครัว

ห้องนั่งเล่น

ไมโครเวฟ

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

เงินฝากขนาดเล็ก

ค่าธรรมเนียมเล็กน้อยสำหรับเด็ก

สระว่ายน้ำ

อาหารมังสวิรัติ

พื้นที่ทำงาน

เสื่อโยคะ ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults, 1 Child, 1 Infant ลักชัวรี บีช สวีท (อาหารเช้า) 55 m² ฿52,176 - 7 Day Sandbox ฿38,976 - 5 Day Test & Go ฿29,856 - 4 Day Test & Go ฿19,176 - 2 Day Test & Go ฿10,056 - 1st Day Test & Go ฿9,120 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง

เมื่อมาเยือนภูเก็ต คุณจะรู้สึกเหมือนอยู่บ้านที่โรงแรมคูโด้ เพราะมีที่พักคุณภาพและบริการที่ดีเยี่ยม ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 1 กม. แขกสามารถเพลิดเพลินกับสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ ของเมืองได้เป็นอย่างดี ด้วยทำเลที่สะดวก โรงแรมแห่งนี้จึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย โรงแรมคูโดะ มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก ผู้เข้าพักจะเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกระดับท็อปคลาส เช่น ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, ระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, บริการแท็กซี่, บริการตั๋ว เพื่อความสะดวกสบายสูงสุด Kudo Hotel มีห้องพัก 26 ห้อง ทุกห้องตกแต่งอย่างมีรสนิยม นอกจากนี้ ยังมีทีวีจอแบน, ราวตากผ้า, ฟรีกาแฟสำเร็จรูป, ชาฟรี, เครื่องดื่มต้อนรับฟรี ทางที่พักจัดเตรียมกิจกรรมนันทนาการหลากหลายไว้ให้ผู้เข้าพักได้เพลิดเพลิน นอกจากนี้ ที่พักยังจัดเตรียมกิจกรรมนันทนาการหลากหลายไว้ให้ผู้เข้าพักได้เพลิดเพลิน โรงแรมคูโด้ คือจุดหมายที่ครบวงจรสำหรับที่พักคุณภาพในจังหวัดภูเก็ต

คะแนน 0.0 /5 ไม่ได้จัดประเภท ขึ้นอยู่กับ 0 บทวิจารณ์ คะแนน 0 ยอดเยี่ยม 0 ดีมาก 0 เฉลี่ย 0 แย่ 0 แย่มาก โรงแรมคูโด ทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด ออกความคิดเห็นสำหรับ โรงแรมคูโด ดูความคิดเห็นทั้งหมด หากคุณเป็นแขกของทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด