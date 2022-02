Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

COMO Point Yamu - это роскошный курорт, расположенный на оконечности мыса Яму с видом на Андаманское море. Из всех номеров, люксов и вилл в COMO Point Yamu открывается вид на сверкающие воды залива Панг Нга. В COMO Point Yamu есть два ресторана. В итальянском ресторане La Sirena есть терраса с потрясающим видом на залив, а ресторан Nahmyaa предлагает блюда, вдохновленные Южно-тайская кухня. В соответствии с акцентом COMO на благополучие, COMO Shambhala Retreat предлагает комплексные процедуры в азиатском стиле в восьми процедурных кабинетах. Расположение COMO Point Yamu, полуострова на побережье Пхукета, дает гостям шанс познакомиться с менее известной стороной острова. Активный отдых и экскурсии включают частные морские прогулки к потрясающим близлежащим пляжам и островам. Культурный Также доступны такие мероприятия, как уроки тайской кулинарии и туры по острову Пхукет. гостям.

Удобства / Особенности Daily breakfast for 2/4/6/8 persons depends on room category.

Round Trip Airport Transfer per stay.

Resort credit THB 1000 per stay for minimum 04 nights stay (Suite categories).

Resort credit THB 3000 per stay for minimum 07 nights stay (Suite categories).

Resort credit THB 6000 per stay for minimum 14 nights stay (Suite categories).

Resort credit THB 3000per stay for minimum 04 nights stay (Pool Villa categories).

Resort credit THB 6000 per stay for minimum 07 nights stay (Pool Villa categories).

Resort credit THB 12,000 per stay for minimum 14 nights stay (Pool Villa categories).

10% discount for Food & Beverage from a la carte menu (except alcohol drinks).

15% discount on all COMO Shambhala Spa treatments, excluding retail products.

Travel period from 1 July until 31 October 2021.

Rates are inclusive of applicable taxes.

