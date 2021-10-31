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COMO Point Yamu - это роскошный курорт, расположенный на оконечности мыса Яму с видом на Андаманское море. Из всех номеров, люксов и вилл в COMO Point Yamu открывается вид на сверкающие воды залива Панг Нга.

В COMO Point Yamu есть два ресторана. В итальянском ресторане La Sirena есть терраса с потрясающим видом на залив, а ресторан Nahmyaa предлагает блюда, вдохновленные Южно-тайская кухня. В соответствии с акцентом COMO на благополучие, COMO Shambhala Retreat предлагает комплексные процедуры в азиатском стиле в восьми процедурных кабинетах.

Расположение COMO Point Yamu, полуострова на побережье Пхукета, дает гостям шанс познакомиться с менее известной стороной острова. Активный отдых и экскурсии включают частные морские прогулки к потрясающим близлежащим пляжам и островам. Культурный Также доступны такие мероприятия, как уроки тайской кулинарии и туры по острову Пхукет. гостям.