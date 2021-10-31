PHUKET TEST & GO

COMO Point Yamu Phuket - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
9
оценка с
779
Обновление February 8, 2022
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COMO Point Yamu - это роскошный курорт, расположенный на оконечности мыса Яму с видом на Андаманское море. Из всех номеров, люксов и вилл в COMO Point Yamu открывается вид на сверкающие воды залива Панг Нга.

В COMO Point Yamu есть два ресторана. В итальянском ресторане La Sirena есть терраса с потрясающим видом на залив, а ресторан Nahmyaa предлагает блюда, вдохновленные Южно-тайская кухня. В соответствии с акцентом COMO на благополучие, COMO Shambhala Retreat предлагает комплексные процедуры в азиатском стиле в восьми процедурных кабинетах.

Расположение COMO Point Yamu, полуострова на побережье Пхукета, дает гостям шанс познакомиться с менее известной стороной острова. Активный отдых и экскурсии включают частные морские прогулки к потрясающим близлежащим пляжам и островам. Культурный Также доступны такие мероприятия, как уроки тайской кулинарии и туры по острову Пхукет. гостям.

Удобства / Особенности

  • Daily breakfast for 2/4/6/8 persons depends on room category.
  • Round Trip Airport Transfer per stay.
  • Resort credit THB 1000 per stay for minimum 04 nights stay (Suite categories).
  • Resort credit THB 3000 per stay for minimum 07 nights stay (Suite categories).
  • Resort credit THB 6000 per stay for minimum 14 nights stay (Suite categories).
  • Resort credit THB 3000per stay for minimum 04 nights stay (Pool Villa categories).
  • Resort credit THB 6000 per stay for minimum 07 nights stay (Pool Villa categories).
  • Resort credit THB 12,000 per stay for minimum 14 nights stay (Pool Villa categories).
  • 10% discount for Food & Beverage from a la carte menu (except alcohol drinks).
  • 15% discount on all COMO Shambhala Spa treatments, excluding retail products.
  • Travel period from 1 July until 31 October 2021.
  • Rates are inclusive of applicable taxes.
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Адрес / Карта

225 Moo7 Paklok, Paklok, Phuket, Thailand, 83110

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