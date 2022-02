Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

コモポイントヤムはヤム岬の先端に位置する高級リゾートで、 アンダマン海。 COMO Point Yamuの全客室、スイート、ヴィラからは、 パンガー湾のきらめく海。 コモポイントヤムには2つの飲食店があります。イタリア料理レストランLaSirenaには、 湾を一望できるテラス、Nahmyaaではインスピレーションを得た料理を提供しています タイ南部料理。 COMOの幸福への焦点に合わせて、COMO Shambhala リトリートは、8つのトリートメントルームでアジア風のホリスティックセラピーを提供しています。 プーケットの海岸にある半島であるCOMOポイントヤムのロケーションは、ゲストに 島のあまり知られていない側面を体験するチャンス。アクティビティとエクスカーション 近くの素晴らしいビーチや島々へのプライベートボートツアーが含まれます。文化 タイ料理教室やプーケットのアイランドツアーなどのアクティビティも利用できます ゲストに。

アメニティ/機能 Daily breakfast for 2/4/6/8 persons depends on room category.

Round Trip Airport Transfer per stay.

Resort credit THB 1000 per stay for minimum 04 nights stay (Suite categories).

Resort credit THB 3000 per stay for minimum 07 nights stay (Suite categories).

Resort credit THB 6000 per stay for minimum 14 nights stay (Suite categories).

Resort credit THB 3000per stay for minimum 04 nights stay (Pool Villa categories).

Resort credit THB 6000 per stay for minimum 07 nights stay (Pool Villa categories).

Resort credit THB 12,000 per stay for minimum 14 nights stay (Pool Villa categories).

10% discount for Food & Beverage from a la carte menu (except alcohol drinks).

15% discount on all COMO Shambhala Spa treatments, excluding retail products.

Travel period from 1 July until 31 October 2021.

Rates are inclusive of applicable taxes.

