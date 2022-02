Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de COMO Point Yamu Phuket COMO Point Yamu Phuket zal de betaling rechtstreeks van u innen.

COMO Point Yamu is een luxe resort gelegen op het puntje van Kaap Yamu met uitzicht op de Andaman Zee. Alle kamers, suites en villa's van COMO Point Yamu hebben uitzicht op de glinsterende wateren van de baai van Phang Nga. COMO Point Yamu heeft twee eetgelegenheden. Het Italiaanse restaurant, La Sirena, beschikt over een terras met een prachtig uitzicht op de baai, terwijl Nahmyaa gerechten biedt die zijn geïnspireerd op Zuid-Thaise eten. In overeenstemming met COMO's focus op welzijn, COMO Shambhala Retreat biedt holistische, Aziatisch geïnspireerde therapieën in acht behandelkamers. COMO Point Yamu's locatie, een schiereiland aan de kust van Phuket, geeft gasten de kans om de minder bekende kant van het eiland te ervaren. Activiteiten en excursies inclusief privéboottochten naar de prachtige nabijgelegen stranden en eilanden. Cultureel activiteiten zoals Thaise kooklessen en eilandtours door Phuket zijn ook beschikbaar aan gasten.

Voorzieningen / functies Daily breakfast for 2/4/6/8 persons depends on room category.

Round Trip Airport Transfer per stay.

Resort credit THB 1000 per stay for minimum 04 nights stay (Suite categories).

Resort credit THB 3000 per stay for minimum 07 nights stay (Suite categories).

Resort credit THB 6000 per stay for minimum 14 nights stay (Suite categories).

Resort credit THB 3000per stay for minimum 04 nights stay (Pool Villa categories).

Resort credit THB 6000 per stay for minimum 07 nights stay (Pool Villa categories).

Resort credit THB 12,000 per stay for minimum 14 nights stay (Pool Villa categories).

10% discount for Food & Beverage from a la carte menu (except alcohol drinks).

15% discount on all COMO Shambhala Spa treatments, excluding retail products.

Travel period from 1 July until 31 October 2021.

Rates are inclusive of applicable taxes.

