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CA Residence расположен в городе Пхукет. Это идеальное место для знакомства с Пхукетом и его окрестностями. Всего в 28,2 км от этого 4-звездочного отеля легко добраться из аэропорта. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. CA Residence также предлагает множество удобств, чтобы сделать ваше пребывание на Пхукете еще более приятным. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, камин, индивидуальная регистрация заезда / отъезда. В отеле 65 прекрасно оборудованных номеров, во многих из которых есть ЖК-телевизор / плазменный экран, очиститель воздуха, чистящие средства, вешалка для одежды и бесплатный растворимый кофе. Фитнес-центр отеля, открытый бассейн, бассейн (детский), сад - идеальные места, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. Благодаря идеальному расположению и соответствующим удобствам, CA Residence является лучшим выбором среди всех прочих вариантов.