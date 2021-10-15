PHUKET TEST & GO

CA Отель и Резиденция - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.2
оценка с
944
Обновление February 9, 2022
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БЫСТРЫЙ ОТВЕТ
1 REVIEW

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с CA Отель и Резиденция в приоритетном порядке, и CA Отель и Резиденция будет получать оплату напрямую от вас.

CA Residence расположен в городе Пхукет. Это идеальное место для знакомства с Пхукетом и его окрестностями. Всего в 28,2 км от этого 4-звездочного отеля легко добраться из аэропорта. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. CA Residence также предлагает множество удобств, чтобы сделать ваше пребывание на Пхукете еще более приятным. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, камин, индивидуальная регистрация заезда / отъезда. В отеле 65 прекрасно оборудованных номеров, во многих из которых есть ЖК-телевизор / плазменный экран, очиститель воздуха, чистящие средства, вешалка для одежды и бесплатный растворимый кофе. Фитнес-центр отеля, открытый бассейн, бассейн (детский), сад - идеальные места, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. Благодаря идеальному расположению и соответствующим удобствам, CA Residence является лучшим выбором среди всех прочих вариантов.

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Счет
5.0/5
Отлично
На основе 1 рассмотрение
Рейтинг
Отлично
1
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
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🇹🇭Areerat Khamngam

Проверено на 15/10/2021
Прибыл 07/10/2021
5.0 Deluxe Double Bed (Room Only)
Положительные     
  • ห้องสะอาดพนักงานบริการดี ประทับใจกับการกักตัวในครั้งนี้มากค่ะ
Отрицательные
  • การเดินทางอาจจะอยู่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งรวมสถานที่ต่างๆนิดหน่อย แต่ทางโรงแรมมีรถจักรยานยนต์ให้เช่าในราคา 300 บาทต่อวัน ก็สะดวกขึ้นมาค่ะ

โดยส่วนตัวประทับใจการบริการของทางโรงแรมมาก มีปัญหา ไม่เข้าใจ หรือต้องการไปสถานที่ต่างๆพนักงานก็ช่วยหาให้ตลอด ห้องก็สะอาด ปลอดภัย และสงบดีค่ะ

Адрес / Карта

88 Moo 6 Prachasamukkhee , Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000

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