Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem COMO Point Yamu Phuket , und COMO Point Yamu Phuket wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

COMO Point Yamu ist ein Luxusresort an der Spitze von Cape Yamu mit Blick auf den Andamanensee. Alle Zimmer, Suiten und Villen im COMO Point Yamu haben Blick auf den glitzerndes Wasser der Phang Nga Bucht. COMO Point Yamu hat zwei Restaurants. Das italienische Restaurant La Sirena bietet eine Terrasse mit herrlichem Blick auf die Bucht, während Nahmyaa Gerichte bietet, die von . inspiriert sind Südthailändisches Essen. Im Einklang mit COMOs Fokus auf Wohlbefinden bietet COMO Shambhala Retreat bietet in seinen acht Behandlungsräumen ganzheitliche, asiatisch inspirierte Therapien an. Die Lage des COMO Point Yamu, einer Halbinsel an der Küste von Phuket, bietet den Gästen die Gelegenheit, die weniger bekannte Seite der Insel zu erleben. Aktivitäten und Ausflüge umfassen private Bootsfahrten zu den atemberaubenden Stränden und Inseln in der Nähe. Kulturell Aktivitäten wie Thai-Kochkurse und Inseltouren von Phuket sind ebenfalls verfügbar also zu den Gästen.

Ausstattung / Ausstattung Daily breakfast for 2/4/6/8 persons depends on room category.

Round Trip Airport Transfer per stay.

Resort credit THB 1000 per stay for minimum 04 nights stay (Suite categories).

Resort credit THB 3000 per stay for minimum 07 nights stay (Suite categories).

Resort credit THB 6000 per stay for minimum 14 nights stay (Suite categories).

Resort credit THB 3000per stay for minimum 04 nights stay (Pool Villa categories).

Resort credit THB 6000 per stay for minimum 07 nights stay (Pool Villa categories).

Resort credit THB 12,000 per stay for minimum 14 nights stay (Pool Villa categories).

10% discount for Food & Beverage from a la carte menu (except alcohol drinks).

15% discount on all COMO Shambhala Spa treatments, excluding retail products.

Travel period from 1 July until 31 October 2021.

Rates are inclusive of applicable taxes.

