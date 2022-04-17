Помните, что вы должны соответствовать всем дополнительные требования для входа в covid , в том числе подать заявку на Таиландский проездной для въезда в Таиланд.

Tide Beachfront Siray Phuket - это современный отель, расположенный у кромки воды в районе Сирай города Пхукет на красивом острове Пхукет в Таиланде. Бухта выходит на бирюзовые воды Андаманского моря. Сирай, расположенный недалеко от города, представляет собой спокойную часть города, полную непринужденного местного характера и лишенную шума и суеты самого города. Здесь вы можете насладиться более тихой стороной Пхукета в окружении рыбацких деревень, частных вилл и холмов, уходящих на восток в море.

Изюминкой отеля является наблюдение восхода солнца над морем рано утром или наблюдение за восходом луны вечером. Лесистые мысы по обе стороны крутой бухты напоминают нам о королевском троне, и эта концепция была воплощена в дизайне некоторых частей отеля. Тема The Tide Beachfront Siray Phuket - это спокойствие, умиротворение и умиротворение.