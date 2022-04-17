PHUKET TEST & GO

The Tide Beachfront Сирай Пхукет - Phuket Test & Go Hotel

Phuket
8.5
оценка с
74
Обновление April 17, 2022
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Tide Beachfront Siray Phuket - это современный отель, расположенный у кромки воды в районе Сирай города Пхукет на красивом острове Пхукет в Таиланде. Бухта выходит на бирюзовые воды Андаманского моря. Сирай, расположенный недалеко от города, представляет собой спокойную часть города, полную непринужденного местного характера и лишенную шума и суеты самого города. Здесь вы можете насладиться более тихой стороной Пхукета в окружении рыбацких деревень, частных вилл и холмов, уходящих на восток в море.

Изюминкой отеля является наблюдение восхода солнца над морем рано утром или наблюдение за восходом луны вечером. Лесистые мысы по обе стороны крутой бухты напоминают нам о королевском троне, и эта концепция была воплощена в дизайне некоторых частей отеля. Тема The Tide Beachfront Siray Phuket - это спокойствие, умиротворение и умиротворение.

Удобства / Особенности

  • Великолепная солнечная терраса с 50-метровым (олимпийским) бассейном, обращенная к морю, является одной из изюминок отеля.
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Адрес / Карта

168, Moo 1, Rassada, Koh Sirey, Phuket, Thailand, 83000

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