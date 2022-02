Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

COMO Point Yamu est un complexe de luxe situé à la pointe du cap Yamu surplombant la Mer d'Andaman. Toutes les chambres, suites et villas de COMO Point Yamu offrent une vue sur la eaux pétillantes de la baie de Phang Nga. COMO Point Yamu dispose de deux restaurants. Le restaurant italien La Sirena propose une terrasse avec vue imprenable sur la baie, tandis que Nahmyaa propose des plats inspirés de Cuisine du sud de la Thaïlande. Conformément à l'accent mis par COMO sur le bien-être, COMO Shambhala Retreat propose des thérapies holistiques d'inspiration asiatique dans ses huit salles de soins. L'emplacement de COMO Point Yamu, une péninsule sur la côte de Phuket, offre aux clients la chance de découvrir le côté moins connu de l'île. Activités et excursions comprennent des excursions en bateau privé vers les superbes plages et îles voisines. Culturel des activités telles que des cours de cuisine thaïlandaise et des visites de l'île de Phuket sont également disponibles aux invités.

Commodités / caractéristiques Daily breakfast for 2/4/6/8 persons depends on room category.

Round Trip Airport Transfer per stay.

Resort credit THB 1000 per stay for minimum 04 nights stay (Suite categories).

Resort credit THB 3000 per stay for minimum 07 nights stay (Suite categories).

Resort credit THB 6000 per stay for minimum 14 nights stay (Suite categories).

Resort credit THB 3000per stay for minimum 04 nights stay (Pool Villa categories).

Resort credit THB 6000 per stay for minimum 07 nights stay (Pool Villa categories).

Resort credit THB 12,000 per stay for minimum 14 nights stay (Pool Villa categories).

10% discount for Food & Beverage from a la carte menu (except alcohol drinks).

15% discount on all COMO Shambhala Spa treatments, excluding retail products.

Travel period from 1 July until 31 October 2021.

Rates are inclusive of applicable taxes.

