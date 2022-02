Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

COMO Point Yamu เป็นรีสอร์ทหรูที่ตั้งอยู่ปลายแหลมยามู มองเห็น ทะเลอันดามัน. ห้องพัก ห้องสวีท และวิลล่าทั้งหมดที่ COMO Point Yamu มีวิวของ น้ำทะเลเป็นประกายของอ่าวพังงา COMO Point Yamu มีร้านอาหารสองแห่ง ห้องอาหารอิตาเลียน La Sirena คุณสมบัติ เฉลียงที่มองเห็นวิวอ่าวได้กว้างไกล ในขณะที่ Nahmyaa ให้บริการอาหารที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก อาหารปักษ์ใต้. เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ COMO ในเรื่องความเป็นอยู่ที่ดี COMO Shambhala Retreat เสนอการบำบัดแบบองค์รวมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเอเชียในห้องทรีตเมนต์แปดห้อง ที่ตั้งของ COMO Point Yamu คาบสมุทรบนชายฝั่งของภูเก็ตทำให้แขก โอกาสที่จะได้สัมผัสกับด้านที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักของเกาะ กิจกรรมและทัศนศึกษา รวมการเดินทางด้วยเรือส่วนตัวไปยังชายหาดและหมู่เกาะใกล้เคียงที่สวยงาม ทางวัฒนธรรม กิจกรรมต่างๆ เช่น ชั้นเรียนทำอาหารไทย ทัวร์เกาะภูเก็ตก็มีด้วย ให้กับแขก

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ Daily breakfast for 2/4/6/8 persons depends on room category.

Round Trip Airport Transfer per stay.

Resort credit THB 1000 per stay for minimum 04 nights stay (Suite categories).

Resort credit THB 3000 per stay for minimum 07 nights stay (Suite categories).

Resort credit THB 6000 per stay for minimum 14 nights stay (Suite categories).

Resort credit THB 3000per stay for minimum 04 nights stay (Pool Villa categories).

Resort credit THB 6000 per stay for minimum 07 nights stay (Pool Villa categories).

Resort credit THB 12,000 per stay for minimum 14 nights stay (Pool Villa categories).

10% discount for Food & Beverage from a la carte menu (except alcohol drinks).

15% discount on all COMO Shambhala Spa treatments, excluding retail products.

Travel period from 1 July until 31 October 2021.

Rates are inclusive of applicable taxes.

