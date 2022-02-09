PHUKET TEST & GO

Сентара Ката Резорт - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8
оценка с
500
Обновление February 9, 2022
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Номера

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Курорт Centara Kata расположен в тихом центре пляжа Ката, в собственном тропическом саду. Этот функциональный курортный отель со вкусом оформлен в современном стиле, что создает непринужденную атмосферу. Centara Kata Resort предлагает 128 больших номеров, люксов и апартаментов, все из которых имеют балкон или террасу с видом на бассейн или сад. На территории отеля работает ресторан и бар, где подают изысканные блюда и напитки. Удобства для отдыха включают три великолепных бассейна и террасы для загара, небольшой спа-салон и тренажерный зал. Чтобы забронировать номер в Centara Kata Resort, выберите даты пребывания и заполните безопасную форму онлайн-бронирования.

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Адрес / Карта

54 Ked Kwan Road, Tambon Karon, Muang, Kata, Phuket, Thailand, 83100

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