Сентара Ката Резорт - Phuket Sandbox Hotel

Курорт Centara Kata расположен в тихом центре пляжа Ката, в собственном тропическом саду. Этот функциональный курортный отель со вкусом оформлен в современном стиле, что создает непринужденную атмосферу. Centara Kata Resort предлагает 128 больших номеров, люксов и апартаментов, все из которых имеют балкон или террасу с видом на бассейн или сад. На территории отеля работает ресторан и бар, где подают изысканные блюда и напитки. Удобства для отдыха включают три великолепных бассейна и террасы для загара, небольшой спа-салон и тренажерный зал. Чтобы забронировать номер в Centara Kata Resort, выберите даты пребывания и заполните безопасную форму онлайн-бронирования.

