Centara Kata Resort - Phuket Sandbox Hotel

Das Centara Kata Resort befindet sich im ruhigen Herzen von Kata Beach inmitten eines eigenen tropischen Gartens. Dieses Resort ist funktional und geschmackvoll im zeitgenössischen Stil eingerichtet und schafft eine entspannte Atmosphäre. Das Centara Kata Resort bietet 128 große Gästezimmer, Suiten und Apartments, die alle über einen privaten Balkon oder eine Terrasse mit Blick auf den Poolbereich oder den Garten verfügen. Vor Ort finden Sie ein Restaurant und eine Bar für gehobene Küche und Getränke. Zu den Freizeiteinrichtungen gehören drei herrliche Pools und Sonnenterrassen, ein kleines Spa und ein Fitnessraum. Bitte wählen Sie für Ihre Reservierung im Centara Kata Resort die gewünschten Aufenthaltsdaten aus und füllen Sie unser sicheres Online-Buchungsformular aus.

