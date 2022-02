เซ็นทารา กะตะ รีสอร์ท - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

เซ็นทารา กะตะ รีสอร์ท ตั้งอยู่ในใจกลางที่เงียบสงบของหาดกะตะ ตั้งอยู่ในสวนเขตร้อน รีสอร์ทแห่งนี้มีประโยชน์ใช้สอยและตกแต่งอย่างมีรสนิยมในสไตล์ร่วมสมัย สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เซ็นทารา กะตะ รีสอร์ท ให้บริการห้องพัก ห้องสวีท และอพาร์ทเมนท์ขนาดใหญ่ 128 ห้อง ทุกห้องมีระเบียงหรือเฉลียงส่วนตัวที่มองเห็นบริเวณสระว่ายน้ำหรือสวน ผู้เข้าพักจะได้พบกับห้องอาหารและบาร์ในสถานที่สำหรับการรับประทานอาหารรสเลิศและเครื่องดื่ม สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสันทนาการ ได้แก่ สระว่ายน้ำและพื้นที่อาบแดดที่สวยงาม 3 แห่ง สปาขนาดเล็ก และห้องออกกำลังกาย สำหรับการสำรองห้องพักที่เซ็นทารา กะตะ รีสอร์ท โปรดเลือกวันที่คุณจะเข้าพักและกรอกแบบฟอร์มการจองทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเรา

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง