Один из лучших вариантов, выбранных нами в Латкрабанге. Отель Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport расположен всего в 10 минутах ходьбы от международного аэропорта Бангкока Суварнабхуми. К услугам гостей бесплатный круглосуточный трансфер от / до аэропорта каждые 15 минут. Гости могут пройти регистрацию заезда в любое время и выехать через 24 часа. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. В отеле Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport есть открытый бассейн и фитнес-центр. Также можно заказать расслабляющий массаж. В отеле есть консьерж и стойка проката автомобилей. В номерах есть спутниковое телевидение, сейф и просторное рабочее место. В отделанной мрамором ванной комнате установлена ванна и душ. В ресторане Sala Thai можно отведать вкусные и аутентичные блюда тайской кухни. Блюда интернациональной кухни и воскресный бранч можно отведать в круглосуточном ресторане Square. Также доступны кантонские и японские варианты. Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport связан с надземным метро Airport Link. Центр города находится в 30 минутах езды на поезде по экспресс-линии.

Удобства / Особенности Полный пансион с выбором меню

Встреча в аэропорту из международного аэропорта Суварнабхуми (BKK).

Номер с отдельной ванной и душем.

Бесплатный Wi-Fi в номере

Бесплатная питьевая вода, принадлежности для чая / кофе.

Бесплатная маска, дезинфицирующее средство для рук

Medical Services by Princ Hospital Suvarnabhumi

Круглосуточная дежурная служба медперсонала

3 раза тестирование COVID-19

* Затраты на тестирование RT-PCR частично субсидируются правительством Таиланда для граждан Таиланда.

