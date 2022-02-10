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Отель класса люкс H5 расположен в самом центре аэропорта Суварнабхуми, это идеальное место для знакомства с Бангкоком. Отель находится не слишком далеко от центра города: всего в 40 км от отеля, и обычно дорога до аэропорта занимает около 15 минут. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города.

H5 luxury hotel предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi во всех комнатах, ежедневная уборка, доступ для кресел-каталок, круглосуточная охрана, круглосуточная стойка регистрации.

В отеле 280 прекрасно оборудованных номеров, во многих из которых есть телевизор с плоским экраном, бесплатный чай, бесплатный приветственный напиток, диван, полотенца. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Роскошный отель H5 идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Бангкок.