L'un de nos meilleurs choix pour Lat Krabang. Situé à seulement 10 minutes à pied de l'aéroport international Suvarnabhumi de Bangkok, le Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport propose une navette aéroport aller-retour gratuite toutes les 15 minutes. Vous pourrez vous enregistrer à tout moment et partir 24 heures plus tard. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport possède une piscine extérieure et un centre de fitness. Des massages relaxants sont également proposés. L'hôtel dispose d'un concierge et d'un bureau de location de voitures. Les chambres sont équipées de la télévision par satellite, d'un coffre-fort et d'un grand espace de travail. La salle de bains en marbre comprend une baignoire et une douche. Pour le dîner, vous pourrez déguster un délicieux et authentique repas thaïlandais au Sala Thai. Des plats internationaux et un brunch du dimanche sont proposés au Square, ouvert 24h / 24. Des options cantonaises et japonaises sont également disponibles. Le Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport est relié au skytrain Airport Link. Le centre-ville est accessible en 30 minutes en train via la ligne express.

Commodités / caractéristiques Repas en pension complète avec choix de menus

Service de navette depuis l'aéroport international de Suvarnabhumi (BKK)

Chambre avec baignoire et douche séparées

Wi-Fi gratuit dans la chambre

Eau potable gratuite, plateau / bouilloire

Masque gratuit, désinfectant pour les mains

Medical Services by Princ Hospital Suvarnabhumi

Service de soins infirmiers en attente 24 heures sur 24

3 fois les tests COVID-19

*Les coûts des tests RT-PCR sont partiellement subventionnés par le gouvernement thaïlandais pour les ressortissants thaïlandais.

