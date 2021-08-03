Всего AQ гостиничных номеров 350 Спальни
Партнерская больница Chularat 3 International Hospital
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Отель O2 Luxury с рестораном, баром, общим лаунджем и садом находится в Банг-Пхли. Среди прочих удобств - доставка еды и напитков в номер, услуги консьержа и бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле есть газеты, факс и копировальный аппарат, которыми гости могут пользоваться.
Все апартаменты оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, холодильником, чайником, душем, феном и письменным столом. В каждом номере отеля есть шкаф и собственная ванная комната.
Ежедневно в роскошном отеле O2 сервируется континентальный завтрак.
К услугам гостей 5-звездочные номера с гидромассажной ванной и террасой.
В распоряжении гостей бесплатная частная парковка, бизнес-центр и круглосуточная стойка регистрации.
Бангкок находится в 37 км от отеля O2 Luxury, а Бангна - в 18,8 км. Ближайший аэропорт находится в Суварнабхуми, в 18,8 км от отеля, и отель предлагает платные услуги трансфера от / до аэропорта.
Удобства / Особенности
- Трансфер из аэропорта BKK или DMK в отель.
- 3-х разовое питание по выбранному меню
- Бесплатные закуски и безалкогольные напитки в номере
- Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi интернет
- Уборка комнат
- Частный туалет и душ
- Бесплатные ежедневные услуги прачечной (2 предмета одежды в день)
- 2 теста на COVID-19
- Мониторинг температуры два раза в день под присмотром медсестры
- Круглосуточная дежурная служба медперсонала
Счет
3.5/5
Очень хороший
На основе 12 отзывы
Если бы вы были гостем в O2 Роскошный отель
, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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3.7 Deluxe Room
Положительные
Отрицательные
- Большой и приятный номер с балконом.
- Телевидение предлагаемых каналов не всегда работало
Приятный отель, чтобы провести карантин.Питание было правильным с возможностью заказа на улице.
4.3 Deluxe Room
Положительные
Отрицательные
- Хорошая комната. Хороший интернет.
Таиланд слишком боится COVID. Достаточно 7-дневного карантина при 3 отрицательных тестах. Ни одного обычного туриста не посадят на 14 дней. Единственное, чего вы добьетесь, - это убить туристический бизнес.
2.7 Deluxe Room
Положительные
Отрицательные
- Wi-Fi был в порядке
- Хорошие медсестры и хорошее обслуживание по тестам на covid
- Балкон
- Однажды полностью забуду об ужине, и мне понадобится 2 звонка, пока я не найду что-нибудь поесть.
- Иногда не получается правильно поесть
- Когда приносили еду, в большинстве случаев не ломались в дверь. Много раз еда была холодной.
- Ответ от персонала часто был очень медленным.
- Они извинились за некоторые ошибки, но потом не стало лучше
По этой цене я думаю, когда можно ожидать лучшего обслуживания. Приятно было иметь микроволновую печь в номере. Но холодный картофель фри или бургер в микроволновке не разогрешь. Они думают, что микроволновая печь больше, им не нужно доставлять горячую / теплую пищу.
2.6 Deluxe Room
Положительные
Отрицательные
- В номере был балкон
- Отличный Wi-Fi
- Номер выглядит чистым
- Ужасный сервис
- Без балконной мебели
- Еда была не самой лучшей
В этом отеле есть много мелочей, которые могут беспокоить некоторых людей. (Никаких английских телеканалов, запахов в ванной, никакой балконной мебели, никакого контроля температуры в душе, непостоянный напор воды, не слишком вкусная еда, еда холодная и т. Д.) Как правило, меня ничто из этого не беспокоило. Я прочитал много отзывов о персонале и отсутствии каких-либо услуг. Я как бы проигнорировал это и подумал, что это просто кто-то, кто, возможно, хотел слишком многого. Либо персонал очень недоукомплектован, либо очень ленив. Я потратил более 30 минут, ожидая, что кто-нибудь поможет мне разблокировать мою комнату, когда меня заблокировали. В другой раз все мое питание (включая переменный ток) было отключено. Мне приходилось много раз звонить и сообщать персоналу, прежде чем кто-то пришел и исправил за 15 секунд через полтора часа. Я все время кипел и просто ждал, когда кто-нибудь подойдет и исправит это за секунды. Если вы приедете в этот отель. В целом неплохо. Если что-нибудь понадобится срочно. Ожидается час или два подождать. Помимо персонала. Я действительно хорошо провел время.
3.5 Premium Deluxe Room
Положительные
Отрицательные
- Отличное пространство (комнаты были большими - гостиная и спальная зона
- Еда была небольшими порциями
- Микроволновая печь - необходимость
- Балкон был отличным - можно было поговорить с соседями
- 7-11 Обслуживание было отличным (был список, из которого вы можете заказать)
- Вам могут доставить еду и другие вещи к вашей двери (родственники также могут оставить вещи)
- Проверка температуры (10:00 и 18:00)
- Рядом с аэропортом (20 минут на микроавтобусе)
- Свяжитесь с медсестрами и отелем через Line, Whatsapp или WeChat
- Чтобы пройти тесты на covid, нужно было дойти до 5 этажа - что было хорошо, потому что можно было немного размять ноги.
- Порции еды были довольно маленькими
- Не много вариаций в питании (тоже слабо)
- Трудно общаться с отелем через приложения (но вы можете просто позвонить им по телефону в номере)
- Уборки не было, пришлось заказывать веник и т. Д.
- К моему телевизору не подключены каналы - так что спросите заранее, можете ли вы
Я хорошо провел время там. Комната была большой, с жилым пространством, спальным местом и большим балконом. ..
4.6 Deluxe Room
Положительные
Отрицательные
- Отличный персонал, балкон был отличный, можно заказать с 7/11
- Телевизор был ужасен, порции еды маленькие
Телевидение было ужасным, доступа к Netflix не было, так что не забудьте взять с собой что-нибудь, чтобы посмотреть на ноутбуке, но в целом отлично
3.8 Deluxe Room
Положительные
Отрицательные
- Еда была действительно отличной и очень разнообразной. Я тоже мог бы попросить не острого.
- Персонал был дружелюбным и услужливым
- Можно заказать вещи с 7-11
- Цены в меню ресторана были очень дешевыми
- В номере была микроволновая печь и холодильник
- Пижамы и полотенца предоставляются.
- Номер был очень чистым и имел балкон.
- Недостаточно электрических розеток (только одна, к которой я мог получить доступ)
- Только 3 станции на ТВ, которые не были интересны
- Давление воды было неустойчивым (10 секунд сильное, 10 секунд слабое)
- Невозможно контролировать температуру воды (исправлено)
- Персоналу потребовалось много попыток, чтобы показать мне, как делать заказы с 7 до 11, потому что многие не могли хорошо говорить по-английски.
- Некуда спускаться после отрицательного теста на COVID. Только душная зона без кондиционера возле вестибюля. Ни сада, ни бассейна. Номер был более удобным.
Привет. Недавно я прошел карантин в отеле O2 Luxery. Я бы начал с того, что «роскошь» - это большая натяжка. Комната и помещения были приемлемыми. Определенно не «роскошь». Было очень чисто и тихо, но без сада или бассейна. Во всех комнатах есть балконы. Я был в «стандартном номере». Персонал отеля был дружелюбным и услужливым, но иногда меня не понимал. Еда была отличной. И когда я делал заказ из ресторана отеля, цены были очень доступными. Тем не менее, я думаю, что некоторые вещи можно улучшить.
В номере не хватало розеток. Их было всего 2, причем одна как за микроволновкой и недоступна. Другой лежал на ночном столике. К счастью, у меня есть небольшой удлинительный аккорд.
В те дни, когда вы могли спуститься вниз после вашего первого отрицательного теста на COVID, это не стоило того. Единственное место, куда можно было пойти, - это душная зона отдыха без кондиционера на первом этаже. Не интересно. Намного удобнее сидеть в моей комнате. Не было ни сада, ни деревьев, ни бассейна.
Вы не могли контролировать температуру воды, потому что она была фиксированной. Было комфортно жарко, но давление воды было неустойчивым, так что у вас была бы хорошая струя в течение 10 секунд, а затем гораздо меньше в течение 10 секунд.
0.8 Premium Deluxe Room
ПоложительныеОтрицательные
- Не нравятся его картинки.
- Реальных отзывов об этом нет.
Не очень хорошо, честно говоря, можно было бы рассмотреть другой отель или, может быть, жить в грузовике лучше, чем этот
4.8 Premium Deluxe Room
Положительные
Отрицательные
- Пространство комнаты
- Скорость интернета
- Доступный балкон
- 7/11 Сервис
- Беспроблемный возврат денег после карантина до 10 дней
- Беспроблемные поправки после переноса авиалиний
- Еда всегда наполовину теплая, но ее можно разогреть в микроволновой печи.
Я на самом деле представлял себе, что это будет хуже, но это было настолько комфортно, насколько мог позволить карантин.
3.4 Deluxe Room
Положительные
Отрицательные
- Положительные моменты всегда с фруктами / десертами
- Плюсы вещи качество рисовой коробки плохое
- Негативы, реакция персонала отеля не очень эффективна
- Минусы, хорошее пространство отеля.
Для риса может быть лучше ящик, а не самый дешевый рис. Персонал гостиницы должен иметь более активную реакцию и
3.5 Deluxe Room
Положительные
Отрицательные
- Хороший Wi-Fi, разумное пространство, хороший персонал и обслуживание
- Крошечный балкончик без мебели, еда разного качества, часть несъедобная. Проблема с крысами. V плохое обслуживание телевидения.
Я бы не рекомендовал этот отель по следующим причинам. Качество еды варьируется от хорошего до несъедобного. Этому нет оправдания. Однажды в моей комнате была крыса, она проникла через дыру под раковиной в ванной, которая была залита папиросной бумагой! Я не получил ни извинений, ни чего-то еще от руководства, и мне пришлось самому убирать там помет. В течение двух недель мало чем заняться, поэтому телевидение очень важно. В этом отеле самый худший телевизор, который я когда-либо встречал. Половина каналов в любой момент времени отключена, половина все равно китайская. Обязательно возьмите огненную палочку. Балкон размером примерно один метр на два, на нем также есть сушилка и два очень шумных кондиционера. Пришлось попросить стул - получил обеденный стул. Я не мог / не мог много этим пользоваться. Так называемая зона отдыха - это незащищенная крыша. В мои два дня наверху было, наверное, 40 градусов и практически невозможно было использовать. Избегать.
4.8 Deluxe Room
ПоложительныеОтрицательные
Рекомендуемые. Даже если он в Подмосковье, это до конца неактуально. По крайней мере, на балконе можно дышать менее загрязненным воздухом.
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