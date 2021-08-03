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Отель O2 Luxury с рестораном, баром, общим лаунджем и садом находится в Банг-Пхли. Среди прочих удобств - доставка еды и напитков в номер, услуги консьержа и бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле есть газеты, факс и копировальный аппарат, которыми гости могут пользоваться.

Все апартаменты оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, холодильником, чайником, душем, феном и письменным столом. В каждом номере отеля есть шкаф и собственная ванная комната.

Ежедневно в роскошном отеле O2 сервируется континентальный завтрак.

К услугам гостей 5-звездочные номера с гидромассажной ванной и террасой.

В распоряжении гостей бесплатная частная парковка, бизнес-центр и круглосуточная стойка регистрации.

Бангкок находится в 37 км от отеля O2 Luxury, а Бангна - в 18,8 км. Ближайший аэропорт находится в Суварнабхуми, в 18,8 км от отеля, и отель предлагает платные услуги трансфера от / до аэропорта.