Totaal AQ Hotelkamers 497 Slaapkamers Partner Ziekenhuis Princ Hospital Suvarnabhumi

Een van onze topkeuzes in Lat Krabang. Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport ligt op slechts 10 minuten lopen van de internationale luchthaven Suvarnabhumi in Bangkok en biedt elke 15 minuten een gratis pendeldienst van en naar de luchthaven. Gasten kunnen op elk moment inchecken en 24 uur later uitchecken. In de hele accommodatie is gratis WiFi beschikbaar. Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport heeft een buitenzwembad en fitnessfaciliteiten. Er zijn ook ontspannende massages beschikbaar. Het hotel heeft een conciërge en autoverhuur. De kamers zijn voorzien van satelliettelevisie, een kluisje en een ruime werkruimte. De marmeren badkamer heeft een ligbad en douche. Om te dineren kunnen gasten genieten van een heerlijke en authentieke Thaise maaltijd bij Sala Thai. Internationale gerechten en een zondagsbrunch zijn verkrijgbaar bij The Square, dat 24 uur per dag geopend is. Kantonese en Japanse opties zijn ook beschikbaar. Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport is verbonden met de Skytrain Airport Link. Het stadscentrum ligt op 30 minuten met de trein met de Express Line.

Voorzieningen / functies Volpension maaltijden met menukeuzes

Ophaalservice vanaf de luchthaven van Suvarnabhumi International Airport (BKK)

Kamer met gescheiden bad en douche

Gratis wifi op de kamer

Gratis drinkwater, koffie- en theefaciliteiten

Gratis masker, handdesinfecterend middel

Medical Services by Princ Hospital Suvarnabhumi

24 uur standby verpleegdienst

3 keer COVID-19 testen

*Kosten voor RT-PCR-testen worden gedeeltelijk gesubsidieerd door de Thaise overheid voor Thaise staatsburgers.

