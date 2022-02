รวม AQ ห้องพักในโรงแรม 497 ห้องนอน โรงพยาบาลพันธมิตร Princ Hospital Suvarnabhumi

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ โนโวเทลแบงคอกสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต อยู่ในลำดับความสำคัญ และ โนโวเทลแบงคอกสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

เรากำลังดำเนินการอัปเดตคำอธิบายที่พักนี้ให้แสดงในภาษาของท่านขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport อยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิโดยใช้เวลาเดินเพียง 10 นาทีมีบริการรถรับส่งสนามบินฟรีตลอด 24 ชั่วโมงทุก 15 นาที ผู้เข้าพักสามารถเช็คอินได้ตลอดเวลาและเช็คเอาท์ 24 ชั่วโมงต่อมา มีอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรีในทุกพื้นที่ Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport มีสระว่ายน้ำกลางแจ้งและศูนย์ออกกำลังกาย นอกจากนี้ยังมีบริการนวดผ่อนคลาย โรงแรมมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและโต๊ะบริการรถเช่า ห้องพักมีทีวีระบบช่องสัญญาณดาวเทียมตู้นิรภัยและพื้นที่ทำงานกว้างขวาง ห้องน้ำหินอ่อนมีอ่างอาบน้ำและฝักบัว สำหรับการรับประทานอาหารผู้เข้าพักสามารถอิ่มอร่อยกับอาหารไทยต้นตำรับที่ศาลาไทย มีอาหารนานาชาติและอาหารมื้อสายวันอาทิตย์ที่ The Square ซึ่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน นอกจากนี้ยังมีอาหารกวางตุ้งและอาหารญี่ปุ่นให้เลือก Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ ใจกลางเมืองอยู่ห่างออกไปโดยใช้เวลาโดยสารรถไฟ 30 นาทีโดยรถไฟสายด่วนพิเศษ

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ อาหาร 3 มื้อ พร้อมเมนูต่างๆ

บริการรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)

ห้องแยกอ่างอาบน้ำและฝักบัว separate

ฟรี Wi-Fi ในห้องพัก

น้ำดื่มฟรีอุปกรณ์ชงชาและกาแฟ

ฟรีมาส์กเจลทำความสะอาดมือ

Medical Services by Princ Hospital Suvarnabhumi

บริการพยาบาลตลอด 24 ชม

ตรวจโควิด-19 3 ครั้ง

*ค่าใช้จ่ายสำหรับการทดสอบ RT-PCR ได้รับเงินอุดหนุนบางส่วนจากรัฐบาลไทยเพื่อคนไทย

