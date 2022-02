Всего AQ гостиничных номеров 70 Спальни Партнерская больница World Medical Hospital

Улучшенный номер 28 m²
฿26,500 - 10 Day AQ
฿19,500 - 7 Day AQ
฿14,500 - 5 Day Test & Go
฿10,100 - 4 Day Test & Go
฿8,700 - 2 Day Test & Go
฿4,700 - 1st Day Test & Go
฿3,700 - 5th Day Test & Go
Покупка 7-Eleven

Смежный номер

Семейные люксы

Кабель HDMI

Варианты халяльной еды

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Netflix

Открытые объекты

Малый депозит

Вегетарианские блюда

Коврик для йоги

Великолепное расположение, энергичный персонал, яркий дизайн, магнетическая аура и неповторимый личный шарм. В Icon вы можете рассчитывать на всю мощь! Отель Icon Bangkok предлагает своим гостям современную атмосферу, пропитанную тайскими услугами. Расположенный в одном из знаковых адресов Бангкока, отель находится в нескольких шагах от ближайшей станции BTS Ploenchit, которая обеспечивает легкий доступ к основным магазинам, ночным клубам, ресторанам и деловым центрам. В отеле Icon Bangkok вы можете ощутить уединение среди всех событий и испытать Бангкок в своем собственном ритме. Мы гарантируем, что наши индивидуальные услуги для вас действительно сделают его «культовым»! Удачного карантина!

Удобства / Особенности Трансфер из аэропорта Суварнабхуми или аэропорта Дон Муанг в отель.

Wi-Fi доступен 24 часа на всей территории отеля

Местные и международные телеканалы

Персональный Android-бокс, подключенный к телевизору (доступен Netflix)

Бесплатная питьевая вода, кофе и чай в номере

Скидка 20% на услуги прачечной

Скидка 20% на меню обслуживания номеров

1 RT PCR Covid 19 Test for Test & Go Package

2 RT PCR for AQ Package

Круглосуточная дежурная медсестра

24-часовая экстренная транспортировка из отеля в больницу

Круглосуточная охрана

Telemedicine service access from

