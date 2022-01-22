BANGKOK TEST & GO

Hotel Icon Sukhumvit 2 Бангкок - AQ / ASQ

Bangkok
8.5
оценка с
1177
Обновление February 8, 2022
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100% ДЕПОЗИТ
8 ОТЗЫВЫ
Всего AQ гостиничных номеров 70 Спальни
Партнерская больница World Medical Hospital

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Hot Этот отель получил недавних запросов на бронирование: 35 торопиться!

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Hotel Icon Sukhumvit 2 Бангкок в приоритетном порядке, и Hotel Icon Sukhumvit 2 Бангкок будет получать оплату напрямую от вас.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Улучшенный номер 28
฿26,500 - 10 Day AQ
฿19,500 - 7 Day AQ
฿14,500 - 5 Day Test & Go
฿10,100 - 4 Day Test & Go
฿8,700 - 2 Day Test & Go
฿4,700 - 1st Day Test & Go
฿3,700 - 5th Day Test & Go
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Функции

  • Покупка 7-Eleven
  • Смежный номер
  • Семейные люксы
  • Кабель HDMI
  • Варианты халяльной еды
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Netflix
  • Открытые объекты
  • Малый депозит
  • Вегетарианские блюда
  • Коврик для йоги

Великолепное расположение, энергичный персонал, яркий дизайн, магнетическая аура и неповторимый личный шарм. В Icon вы можете рассчитывать на всю мощь!

Отель Icon Bangkok предлагает своим гостям современную атмосферу, пропитанную тайскими услугами.

Расположенный в одном из знаковых адресов Бангкока, отель находится в нескольких шагах от ближайшей станции BTS Ploenchit, которая обеспечивает легкий доступ к основным магазинам, ночным клубам, ресторанам и деловым центрам.

В отеле Icon Bangkok вы можете ощутить уединение среди всех событий и испытать Бангкок в своем собственном ритме.

Мы гарантируем, что наши индивидуальные услуги для вас действительно сделают его «культовым»!

Удачного карантина!

Удобства / Особенности

  • Трансфер из аэропорта Суварнабхуми или аэропорта Дон Муанг в отель.
  • Wi-Fi доступен 24 часа на всей территории отеля
  • Местные и международные телеканалы
  • Персональный Android-бокс, подключенный к телевизору (доступен Netflix)
  • Бесплатная питьевая вода, кофе и чай в номере
  • Скидка 20% на услуги прачечной
  • Скидка 20% на меню обслуживания номеров
  • 1 RT PCR Covid 19 Test for Test & Go Package
  • 2 RT PCR for AQ Package
  • Круглосуточная дежурная медсестра
  • 24-часовая экстренная транспортировка из отеля в больницу
  • Круглосуточная охрана
  • Telemedicine service access from
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Счет
3.8/5
Очень хороший
На основе 8 отзывы
Рейтинг
Отлично
3
Очень хороший
2
В среднем
2
Бедные
1
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Hotel Icon Sukhumvit 2 Бангкок , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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🇳🇴Anne Askvig

Проверено на 22/01/2022
Прибыл 07/01/2022
1.7 Superior Room
Положительные     
  • None
Отрицательные
  • I did’t get the food I ordered. They did’t answer the phone. They did’t give me the testresult.

I do not recomend this hotel to anybody. …………………………………………………………………………………………………..,….,……………….

🇮🇳Mehul Jain

Проверено на 19/10/2021
Прибыл 12/05/2021
5.0 Iconic Room
Положительные     
  • Hotel Manager & Staff All Are Very Nice & Helpful. They provide good food specially for Indian Vegetarian
Отрицательные
  • Hospital Nurse Hurt My Nose While Doing Covid Testing

Surely I will recommend this ASQ for my Family, Friends, Colleagues & Also any Vegetarian Indian Travelling.

🇺🇦SEMEN NIKITN

Проверено на 09/05/2021
Прибыл 04/05/2021
4.8 Superior Room
Положительные     
  • Хорошее место
  • Приятный материал
  • Есть ТВ-бокс, можно попросить Wi-Fi роутер в номере
  • Отличная еда
  • Чистая спальня, ванная, все хорошо
Отрицательные
  • Желаю снижения стоимости в будущем
  • Немного много ограничений в этот период
  • Закуска в номере стоила немного дорого

На самом деле хорошее место для отдыха во время карантина, дважды приезжал сюда и хорошо провел время в эти дни

🇫🇷Rougerie

Проверено на 30/04/2021
Прибыл 15/04/2021
4.0 Family Connecting Room - 2 Bed + 2 Bath
Положительные     
  • Мы приехали с сыном в инвалидной коляске.
  • Отель доступен
  • Две смежные спальни:
  • Чистая, большая, ванная комната оборудована для инвалидных колясок.
  • Персонал очень приятный, очень услужливый.
  • Цена хорошая 65000 за 2 большие спальни.
  • Еда в порядке. Вы можете выбрать еду каждый день, и у вас есть тайская или
  • Западная еда
Отрицательные
  • Wi-Fi
  • Нет балкона

Я рекомендую этот отель. Они были очень отзывчивыми и дружелюбными людьми. Вид с крыши красивый

🇯🇵Sakuhei Hamada

Проверено на 22/04/2021
Прибыл 05/04/2021
3.1 Superior Room
Положительные     
  • Чистый объект.
Отрицательные
  • Мы попросили комнату для курящих через Agoda, и она не указала в отеле, когда мы четко заявили. В результате нам пришлось доплатить 5000 бат.
  • Когда нам сказали, что нас выпустят на день раньше, они не вернули нам деньги за лишний день, который мы не будем там проводить.
  • Кондиционер был настолько громким, что я не мог спать без берушей, и они не предоставили мне их.

В целом, нам пришлось доплатить за комнату для курящих, которую мы явно просили, и не получили возмещения за дополнительный день, не проведенный в номере. Так что мы платили больше, а оставались меньше. Я бы не рекомендовал останавливаться в этом отеле.

🇲🇴Niko Chan

Проверено на 12/04/2021
Прибыл 26/03/2021
3.3 Superior Room
Положительные     
  • Разумная цена
  • Огромный телевизор
  • Много фруктов
Отрицательные
  • Зона релаксации маленькая и делать нечего.
  • Никакого спортзала после теста на covid
  • Wi-Fi продолжает отключаться на моем телефоне

Зона отдыха тоже может не существовать. Я вышел всего на 15 минут. Было жарко и не к чему. Бассейн и тренажерный зал недоступны после теста на covid. В остальном отель в порядке.

🇳🇱Pieter van der Zwaag

Проверено на 03/03/2021
Прибыл 13/02/2021
4.5 Superior Room
Положительные     
  • Связаться с персоналом

Конечно, я не ждала карантина, но все прошло нормально. Организация была очень хорошей. Номер понравился, очень тихо, без прямых солнечных лучей. Были только гости на карантине; отель не очень большой. Персонал был очень приятным; через несколько дней они узнали мое имя. Выбор еды был хороший, тайский и европейский. Контакт с кухней и персоналом по линии или телефону был отличным. Через 7 дней приятное пребывание возле бассейна по часу каждый день. Подводя итог: если вы ищете карантинный отель по разумной цене, Icon - хороший выбор.

🇺🇸Van A Ruffin

Проверено на 02/03/2021
Прибыл 03/09/2021
3.7 Superior Room
Положительные     
  • Хорошо
Отрицательные
  • Нет посетителей

Очень хороший отель, хорошая еда для американцев, будет хороша с хорошей физической комнатой, я думаю, будет приятно как-то встретить посетителей

Адрес / Карта

49 Sukhumvit Road Soi 2, Klongteay Nua, Wattana, Khlong Toei, 10110 Bangkok, Thailand

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