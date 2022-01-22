Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Этот отель получил недавних запросов на бронирование: 35 торопиться!

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Hotel Icon Sukhumvit 2 Бангкок в приоритетном порядке, и Hotel Icon Sukhumvit 2 Бангкок будет получать оплату напрямую от вас.

Великолепное расположение, энергичный персонал, яркий дизайн, магнетическая аура и неповторимый личный шарм. В Icon вы можете рассчитывать на всю мощь!

Отель Icon Bangkok предлагает своим гостям современную атмосферу, пропитанную тайскими услугами.

Расположенный в одном из знаковых адресов Бангкока, отель находится в нескольких шагах от ближайшей станции BTS Ploenchit, которая обеспечивает легкий доступ к основным магазинам, ночным клубам, ресторанам и деловым центрам.

В отеле Icon Bangkok вы можете ощутить уединение среди всех событий и испытать Бангкок в своем собственном ритме.

Мы гарантируем, что наши индивидуальные услуги для вас действительно сделают его «культовым»!

Удачного карантина!