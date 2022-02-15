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Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit Hotel (сертифицированный SHA) - это городской отель Бангкока, удобно расположенный рядом со станцией BTS Ploenchit, откуда можно легко добраться до деловых районов города, торговых центров и туристических достопримечательностей. Вы будете в нескольких минутах ходьбы от торговых центров Central Embassy и Central Chidlom и всего в нескольких минутах от других крупных торговых комплексов, включая EmQuartier, CentralWorld и Siam Paragon. До развлекательных районов Силом и Сукхумвит также можно легко добраться на поезде надземного метро. Наряду с 370 современными номерами в отеле Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit (сертифицированный SHA) есть круглосуточный ресторан, бар / лаундж с пивным садом на открытом воздухе и Круглосуточное обслуживание в номерах. Дополнительные услуги включают фитнес-центр, сауны и открытый бассейн.Оставайтесь на связи в отеле Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit (сертифицированный SHA) с бесплатным Wi-Fi во всех зонах отеля и бесплатным доступом к Mac Corner в лобби. . Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit Hotel (сертифицированный SHA) предлагает идеальное сочетание удобного расположения, эффективных удобств и исключительного обслуживания.