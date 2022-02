合計AQホテルの部屋 70 ベッドルーム パートナー病院 World Medical Hospital

最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant スーペリアルーム 28 m² ฿26,500 - 10 Day AQ ฿19,500 - 7 Day AQ ฿14,500 - 5 Day Test & Go ฿10,100 - 4 Day Test & Go ฿8,700 - 2 Day Test & Go ฿4,700 - 1st Day Test & Go ฿3,700 - 5th Day Test & Go

エキサイティングなロケーション、エネルギッシュなスタッフ、活気に満ちたデザイン、磁気的なオーラ、そしてユニークな個人的な魅力。 Iconでは、すべての魅力を期待できます! ホテルアイコンバンコクは、タイのサービスのタッチを取り入れたモダンで現代的な雰囲気をゲストに提供します。 バンコクの象徴的な住所の1つに位置するこのホテルは、主要なショッピング、ナイトライフ、ダイニング、ビジネスの目的地に簡単にアクセスできる最寄りのBTSプロンチット駅からすぐの場所にあります。 ホテルアイコンバンコクでは、すべてのアクションの中でプライバシーを感じ、自分のリズムでバンコクを体験することができます。 私たちはあなたのためにカスタマイズされたサービスが本当にそれを「象徴的な体験」にすることを保証します! ハッピー検疫!

🇳🇴 Anne Askvig に到着しました 07/01/2022 1.7 Superior Room ポジティブ None ネガ I did't get the food I ordered. They did't answer the phone. They did't give me the testresult. I do not recomend this hotel to anybody. …………………………………………………………………………………………………..,….,………………. 🇮🇳 Mehul Jain に到着しました 12/05/2021 5.0 Iconic Room ポジティブ Hotel Manager & Staff All Are Very Nice & Helpful. They provide good food specially for Indian Vegetarian ネガ Hospital Nurse Hurt My Nose While Doing Covid Testing Surely I will recommend this ASQ for my Family, Friends, Colleagues & Also any Vegetarian Indian Travelling. 🇺🇦 SEMEN NIKITN に到着しました 04/05/2021 4.8 Superior Room ポジティブ 良い場所

いい従業員

テレビボックスを持っている、部屋にWifiルーターを要求することができます

素晴らしい料理

清潔なベッドルーム、バスルーム、すべてが良い ネガ 将来的にコストが下がることを願っています

この期間中の少し多くの制限

部屋のおやつは少し高い 実は検疫中に滞在するのに良い場所で、ここに2回来て、この日は楽しい時間を過ごしました 🇫🇷 Rougerie に到着しました 15/04/2021 4.0 Family Connecting Room - 2 Bed + 2 Bath ポジティブ 私たちは息子と一緒に車椅子で来ました。

ホテルはバリアフリーです

2つのコネクティングベッドルームは

清潔で大きく、バスルームはウィールチェアでアクセスできます。

スタッフはとても親切でとても親切です。

価格は2つの大きなベッドルームに65000です。

食べ物は大丈夫です。あなたは毎日あなたの食事を選ぶことができますそしてあなたはタイ人または

西洋料理 ネガ Wifi

バルコニーなし 私はこのホテルをお勧めします。 彼らはとても親切でフレンドリーな人々でした。 屋上からの眺めは美しい 🇯🇵 Sakuhei Hamada に到着しました 05/04/2021 3.1 Superior Room ポジティブ 施設を清掃します。 ネガ 私たちはアゴダを通して喫煙室を求めました、そして私たちが明確に述べたときそれはホテルに指定しませんでした。その結果、5000バーツの追加料金を支払う必要がありました。

私たちが1日早く解放されると言われたとき、彼らは私たちがそこで過ごすことのない余分な日について私たちに返金しませんでした。

ACはとてもうるさかったので、耳栓なしでは眠れませんでした、そして彼らは私に何も提供しませんでした。 全体として、私たちは明確に要求した喫煙室に追加料金を支払う必要があり、部屋で過ごしなかった余分な日については返金されませんでした。だから私たちはより多くを支払い、より少なく滞在しました。私はこのホテルに滞在することをお勧めしません。 🇲🇴 Niko Chan に到着しました 26/03/2021 3.3 Superior Room ポジティブ 適正価格

巨大なテレビ

たくさんの果物 ネガ リラックスエリアは狭く、何の関係もありません

covidテスト後のジムはありません

携帯電話でWiFiが切断され続ける リラックスエリアは存在しないかもしれません。 私は15分しか出かけませんでした。暑くて何の関係もありませんでした。コビッドテスト後は、プールとジムは利用できません。それ以外はホテルは大丈夫です。 🇳🇱 Pieter van der Zwaag に到着しました 13/02/2021 4.5 Superior Room ポジティブ スタッフとの連絡 もちろん、検疫期間は楽しみではありませんでしたが、うまくいきました。組織はとても良かった。私は部屋が好きで、とても静かで、直射日光がありませんでした。検疫のゲストしかいませんでした。ホテルはそれほど大きくありません。スタッフはとても親切でした。数日後、彼らは私の名前を知った。食べ物の選択は、タイとヨーロッパで良かった。ラインや電話でのキッチンやスタッフとの連絡は素晴らしかった。 7日後、毎日1時間プールの近くで素敵な滞在。 要約すると、リーズナブルな価格の検疫ホテルを探しているなら、アイコンは良い選択です。 🇺🇸 Van A Ruffin に到着しました 03/09/2021 3.7 Superior Room ポジティブ 良い ネガ 訪問者なし アメリカ人にとってとても素敵なホテルのおいしい料理は素敵な物理的な部屋で素敵になるでしょう私は訪問者に何らかの方法で会うのはいいことだと思います