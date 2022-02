รวม AQ ห้องพักในโรงแรม 70 ห้องนอน โรงพยาบาลพันธมิตร World Medical Hospital

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ โรงแรมไอคอนสุขุมวิท 2 กรุงเทพมหานคร อยู่ในลำดับความสำคัญ และ โรงแรมไอคอนสุขุมวิท 2 กรุงเทพมหานคร จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport. สูงสุดของ 2 Adults, 1 Child, 1 Infant ห้องซูพีเรีย 28 m² ฿26,500 - 10 Day AQ ฿19,500 - 7 Day AQ ฿14,500 - 5 Day Test & Go ฿10,100 - 4 Day Test & Go ฿8,700 - 2 Day Test & Go ฿4,700 - 1st Day Test & Go ฿3,700 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ซื้อ 7-Eleven

ห้องเชื่อมต่อ

ห้องสวีทสำหรับครอบครัว

สาย HDMI

ตัวเลือกอาหารฮาลาล

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

Netflix

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

เงินฝากขนาดเล็ก

อาหารมังสวิรัติ

เสื่อโยคะ

สถานที่ที่น่าตื่นเต้นพนักงานที่กระตือรือร้นการออกแบบที่มีชีวิตชีวาออร่าแม่เหล็กและเสน่ห์ส่วนตัวที่ไม่เหมือนใคร ที่ Icon คุณสามารถคาดหวังสิ่งที่อุ้ยอ้าย! Hotel Icon Bangkok มอบความรู้สึกร่วมสมัยที่ทันสมัยให้กับแขกผู้เข้าพักด้วยการบริการแบบไทย ๆ โรงแรมตั้งอยู่ในที่อยู่อันเป็นสัญลักษณ์แห่งหนึ่งของกรุงเทพฯห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS เพลินจิตที่ใกล้ที่สุดซึ่งสะดวกต่อการเดินทางไปยังแหล่งช้อปปิ้งสถานบันเทิงยามค่ำคืนร้านอาหารและแหล่งธุรกิจ ที่โรงแรมไอคอนกรุงเทพฯคุณจะได้สัมผัสกับความเป็นส่วนตัวท่ามกลางทุกการกระทำและสัมผัสกรุงเทพฯในจังหวะที่คุณต้องการ เรามั่นใจว่าบริการที่กำหนดเองสำหรับคุณจะทำให้เป็น "ประสบการณ์ที่โดดเด่น" อย่างแท้จริง! มีความสุขในการกักกัน!

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ รับส่งจากสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมืองมายังโรงแรม

อินเทอร์เน็ตไร้สายตลอด 24 ชั่วโมงทั่วทั้งโรงแรม

ช่องทีวีในและต่างประเทศ

Android Box ส่วนบุคคลที่เชื่อมต่อกับทีวี (เข้าถึง Netflix ได้)

ฟรีน้ำดื่มกาแฟและชาในห้องพัก

ส่วนลด 20% สำหรับบริการซักรีด

ส่วนลด 20% สำหรับเมนูรูมเซอร์วิส

1 RT PCR Covid 19 Test for Test & Go Package

2 RT PCR for AQ Package

บริการพยาบาลตลอด 24 ชม

บริการขนส่งฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงจากโรงแรมไปยังโรงพยาบาล

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม

Telemedicine service access from

