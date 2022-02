Totaal AQ Hotelkamers 70 Slaapkamers Partner Ziekenhuis World Medical Hospital

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport. Maximaal 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Superior kamer 28 m² ฿26,500 - 10 Day AQ ฿19,500 - 7 Day AQ ฿14,500 - 5 Day Test & Go ฿10,100 - 4 Day Test & Go ฿8,700 - 2 Day Test & Go ฿4,700 - 1st Day Test & Go ฿3,700 - 5th Day Test & Go

Aansluitende Kamer

Familie suites

HDMI kabel

Halal voedselopties

Internationale kanalen

Internet - wifi

Netflix

Outdoor voorzieningen

Kleine aanbetaling

Vegetarische maaltijden

Yogamat

Opwindende locatie, energiek personeel, levendig design, magnetische uitstraling en een unieke persoonlijke charme. Bij Icon kun je alle oomph verwachten! Hotel Icon Bangkok biedt gasten een moderne, eigentijdse uitstraling met een vleugje Thaise service. Het hotel ligt op een van de iconische adressen van Bangkok, op een steenworp afstand van het dichtstbijzijnde BTS-station Ploenchit, dat gemakkelijke toegang biedt tot de belangrijkste winkels, uitgaansgelegenheden, eetgelegenheden en zakelijke bestemmingen. Bij Hotel Icon Bangkok krijg je een gevoel van privacy temidden van alle acties en ervaar je Bangkok op je eigen ritme. Wij zorgen ervoor dat onze op maat gemaakte services voor u er echt een ‘een iconische ervaring’ van maken! Blij in quarantaine!

Voorzieningen / functies Transfer van Suvarnabhumi Airport of Don Muang Airport naar het hotel

WiFi is 24 uur per dag beschikbaar in het hele hotel

Lokale en internationale tv-kanalen

Persoonlijke Android Box aangesloten op tv (Netflix toegankelijk)

Gratis drinkwater, koffie en thee op de kamer

20% korting op wasservice

20% korting op het roomservicemenu

1 RT PCR Covid 19 Test for Test & Go Package

2 RT PCR for AQ Package

24-uurs wachtdienst voor verpleegkundigen

24 uur noodtransport van hotel naar ziekenhuis

24 uur beveiligingspersoneel

Telemedicine service access from

