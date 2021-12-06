BANGKOK TEST & GO

Отель GLOW Sukhumvit 5 - AQ / ASQ

Bangkok
8.5
оценка с
746
Обновление April 8, 2022
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+13 фотографии
БЫСТРЫЙ ОТВЕТ
6 ОТЗЫВЫ
Всего AQ гостиничных номеров 69 Спальни
Партнерская больница World Medical Hospital

Помните, что вы должны соответствовать всем дополнительные требования для входа в covid , в том числе подать заявку на Таиландский проездной для въезда в Таиланд.

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Номера

Все следующие пакеты включают в себя необходимые тесты и транспорт.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 1 Adult, 1 Child, 1 Infant
Делюкс Премьер 28
฿4,799 - 1 день Test & Go
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
ЗАКЛАДКА

Функции

  • Покупка 7-Eleven
  • Семейные люксы
  • Кабель HDMI
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Netflix
  • Малый депозит
  • Коврик для йоги
Максимум 1 Adult, 1 Child, 1 Infant
Люкс с 1 спальней 45
฿6,499 - 1 день Test & Go
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
ЗАКЛАДКА

Функции

  • Покупка 7-Eleven
  • Семейные люксы
  • Кабель HDMI
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Гостинная
  • СВЧ
  • Netflix
  • Пары, не состоящие в браке
  • Малый депозит
  • Стиральная машина
  • Коврик для йоги
Максимум 4 Adults
Family Connecting Room - 4PAX 60
฿15,999 - 1 день Test & Go
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
ЗАКЛАДКА

Функции

  • Покупка 7-Eleven
  • Кабель HDMI
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Netflix
  • Открытые объекты
  • Малый депозит
  • Коврик для йоги

Добро пожаловать в Бангкок и в яркий мир GLOW Sukhumvit 5, где внизу кипят энергия и азарт всемирно известного торгово-развлекательного района Сукхумвит. GLOW Sukhumvit 5, расположенный в самом центре города, всего в нескольких минутах ходьбы от системы надземного метро BTS, представляет собой удобно расположенный городской оазис с 69 современными номерами, круглосуточным рестораном и фитнес-центром, чтобы вы были здоровы в дороге. и бассейн на крыше с баром на линии горизонта и потрясающим видом на город.

Вам понравится не только захватывающая улица Сукхумвит-роуд с ее широким спектром ярких уличных торговцев, местными магазинами, развлекательными заведениями и неограниченным выбором ресторанов поблизости.

  • Современный роскошный отель
  • удобная кровать
  • Номер с современным дизайном
  • Smart TV
  • приветственная корзина в номере

Удобства / Особенности

  • Transfer from Airport to Hotel (BKK/DMK) Fullboard - 3 Meals from AQ Menu
  • Роскошное постельное белье и постельное белье
  • Высокоскоростной Wi-Fi
  • 43" SMART TV - Local & International Channels
  • Бесплатная питьевая вода, чай и кофе в номере
  • 20% услуги прачечной
  • 20% обслуживание в номерах
  • 1 x COVID-19 Test RT-PCR upon arrival
  • 24 часа медсестра на месте
  • Круглосуточная скорая помощь
  • Врач-консультант через VDO Call
  • 24 часовая охрана
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Счет
4.4/5
Очень хороший
На основе 6 отзывы
Рейтинг
Отлично
3
Очень хороший
3
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Отель GLOW Sukhumvit 5 , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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🇬🇧Peter Gotheridge

Проверено на 06/12/2021
Прибыл 19/11/2021
4.3 Deluxe Premier
Положительные
  • Clean room
  • Wifi worked
  • Good location
  • friendly staff
  • efficient service (Testing etc)
  • International power outlets in room
  • Comfortable bed
Отрицательные
  • Tried to make me share airport transfer despite possible quarantine consequences
  • No communication about when I could leave etc and rules of quarantine once at hotel
  • No answer when calling reception
  • Meal was cold

I struggle to be too positive about a forced stay in a hotel but the hotel itself was perfectly adequate for what was needed. My only real complaint was that they tried to make me share transport to the hotel despite this meaning that if a fellow traveller were Covid positive, we would all have to quarantine. This saves a few baht for the hotel (And potentially makes money if forced to do a longer stay) but at a potential huge inconvenience to the customer (And solo transfer is supposed to be included in ASQ packages, shouldn't need to be requested). Other than this, the hotel itself was decent. The booking process was straight forwards and the package included everything needed to tick the boxes to enter the country. They responded to my emails before travelling and meeting them at the airport was also easy enough. Hopefully, this quarantine etc won't be needed next time that I travel here but if it is, I would have no problem booking with them again.

🇳🇴Einar Iversen

Проверено на 05/12/2021
Прибыл 19/11/2021
4.6 Deluxe Premier
Положительные
  • All working ok.
Отрицательные
  • Nothing.

Every ting working good.take same hotel next time if i need.Nice staff,good food.soft good bed...

🇮🇩Wahyu Adi Nugroho

Проверено на 11/05/2021
Прибыл 23/05/2021
3.8 Family Connecting Room - 2 Adult + 2 Children
Положительные
  • Строгий процесс соблюдения протоколов COVID-19
  • Еда была восхитительной, но хотелось бы увидеть больше вариантов
Отрицательные
  • Слишком много пластика

На самом деле это был хороший опыт на 11 ночей со Glow. Лучше всего то, что отель обеспечил соблюдение и соблюдение протоколов гостиничного карантина COVID-19.

🇬🇧David Haddon

Проверено на 11/05/2021
Прибыл 24/04/2021
4.5 Deluxe Premier
Положительные
  • Еда была отличной, никаких жалоб
Отрицательные
  • Ноль

Хотя мое пребывание длилось всего 7 дней, это было очень комфортно, хорошо, что у меня также было английское телевидение.

🇺🇸Charles Jung

Проверено на 23/04/2021
Прибыл 08/04/2021
4.3 Family Connecting Room - 2 Adult
Положительные
  • Хорошее обслуживание, хорошие номера, просторное смежное помещение. Очень понравилось!
Отрицательные
  • Еда прибыла рано, иногда это хорошо, а иногда не совсем готово к употреблению.

Разочарован сниженной ценой проживания, с 15 ночей до 8 ночей, стоимость не корректируется пропорционально.

🇬🇧Madeleine Cross

Проверено на 15/04/2021
Прибыл 28/03/2021
4.8 1 Bedroom Suite
Положительные
  • Исключительно удобная кровать!
  • Отличный размер телевизора и кабель HMDI в комплекте
  • Очень внимательный персонал на стойке регистрации по телефону
  • Приняты очень безопасные меры
  • Отличный размер комнаты
  • Карантинный подарок оставлен за дверью - милая мысль!
  • Еда была хорошей, можно было заказать еще и у сторонних продавцов.
  • Всегда звоните, чтобы проверить вас и измерить температуру
Отрицательные
  • На кухне могло быть больше посуды - миски и т. Д.
  • Соль и перец с едой было бы неплохо
  • В комнате немного темно
  • Нет кондиционера для волос в душе

Я был очень доволен своим пребыванием в отеле GLOW SUKHUMVIT 5 ASQ. От начала до конца процесс был очень хорошо организован и чрезвычайно безопасен, и были приняты многие меры предосторожности. Персонал был очень дружелюбным и услужливым и помог мне с легкостью устроиться. Еда доставлялась вовремя каждый день, и был выбор вкусной еды. Лучшее в этом пребывании была кровать. Я должен сказать, наверное, самая удобная кровать, на которой я когда-либо останавливался! Что, когда ты застрял в комнате на две недели - это так важно! Я определенно рекомендую этот отель для вашего пакета ASQ. Мое время пролетело незаметно, и я получил очень приятный опыт. Большое спасибо GLOW!

Брошюра с предложением отеля

Адрес / Карта

24 Sukhumvit Soi 5 Sukhumvit Rd, Khlong Toei Nuea, Watthana, Wattana, 10110 Bangkok, Thailand

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