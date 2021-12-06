Помните, что вы должны соответствовать всем дополнительные требования для входа в covid , в том числе подать заявку на Таиландский проездной для въезда в Таиланд.

Добро пожаловать в Бангкок и в яркий мир GLOW Sukhumvit 5, где внизу кипят энергия и азарт всемирно известного торгово-развлекательного района Сукхумвит. GLOW Sukhumvit 5, расположенный в самом центре города, всего в нескольких минутах ходьбы от системы надземного метро BTS, представляет собой удобно расположенный городской оазис с 69 современными номерами, круглосуточным рестораном и фитнес-центром, чтобы вы были здоровы в дороге. и бассейн на крыше с баром на линии горизонта и потрясающим видом на город.

Вам понравится не только захватывающая улица Сукхумвит-роуд с ее широким спектром ярких уличных торговцев, местными магазинами, развлекательными заведениями и неограниченным выбором ресторанов поблизости.