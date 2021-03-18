BANGKOK TEST & GO

Novotel ibis Styles Бангкок Сукхумвит 4 - AQ / ASQ

Bangkok
8.7
оценка с
1807
Обновление March 22, 2022
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+42 фотографии
1 REVIEW
Партнерская больница BNH Hospital

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Novotel ibis Styles Bangkok Sukhumvit 4 is no longer operating as an ASQ.

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Один из лучших вариантов, выбранных нами в Бангкоке. Отель ibis Styles Bangkok Sukhumvit 4 расположен в оживленном районе Бангкока, всего в 5 минутах ходьбы от станции наземного метро BTS Nana. К услугам гостей открытый бассейн, фитнес-центр и бар на крыше с потрясающим видом на город Бангкок. Отель расположен в непосредственной близости от различных баров, ресторанов и торговых центров, включая MBK, Siam Paragon, EmQuartier и Terminal 21. По запросу для гостей могут быть организованы услуги трансфера.

Во всех номерах отеля есть гостиный уголок, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и душем. Отель предлагает некоторые номера с видом на город, и номера оснащены чайником. В номерах есть письменный стол.

В отеле предлагается континентальный завтрак или завтрак "шведский стол". В отеле ibis Styles Bangkok Sukhumvit 4 работает ресторан европейской и азиатской кухни. Также можно заказать вегетарианский вариант. В баре Red Square Rooftop Bar на 24 этаже гости могут насладиться вкусными напитками и закусками.

Сотрудники стойки регистрации могут посоветовать район, чтобы помочь гостям спланировать свой день.

Международный аэропорт Донмыанг находится в 21 км от отеля.

Удобства / Особенности

  • ДВА скрининговых теста на COVID-19 (ОТ-ПЦР)
  • 24/7 специализированная медсестра на месте
  • Ежедневный мониторинг здоровья
  • Доступ к виртуальной больнице BNH (услуга телемедицины)
  • Официальный бесплатный сертификат COVID-19 при оформлении заказа
  • Ежедневный трехразовый завтрак, обед и ужин с выбором блюд тайской, азиатской и западной кухни.
  • Бесплатные закуски 3 раза за время пребывания
  • Бесплатный приветственный мини-бар
  • LG Smart TV со 101 каналом (местным и международным)
  • Бесплатный высокоскоростной доступ в Интернет
  • Доступ к 250 000 цифровых книг, аудиокниг, комиксов, газет и журналов через Youboox
  • Доступ в зону отдыха на крыше
  • Уборка комнат каждые 3 дня после 7-го дня
  • Скидка 20% на еду и напитки
  • Трансфер из аэропорта в отель (из аэропорта Суварнабхуми или Дон Муанг)
  • Все номера предназначены для некурящих для вашего благополучия.
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Счет
4.5/5
Отлично
На основе 1 рассмотрение
Рейтинг
Отлично
1
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Novotel ibis Styles Бангкок Сукхумвит 4 , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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🇲🇾benjamin yeoh zhijing

Проверено на 18/03/2021
Прибыл 05/03/2021
4.5 Deluxe Room

Мне понравилось пребывание во время карантина. Номер чистый и уютный Подключение к Wi-Fi хорошее

Адрес / Карта

27 Sukhumvit 4 Klongtoey, Khlong Toei, 10110 Bangkok, Thailand

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ASQ Thailand
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