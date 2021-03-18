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Novotel ibis Styles Bangkok Sukhumvit 4 is no longer operating as an ASQ.
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Один из лучших вариантов, выбранных нами в Бангкоке. Отель ibis Styles Bangkok Sukhumvit 4 расположен в оживленном районе Бангкока, всего в 5 минутах ходьбы от станции наземного метро BTS Nana. К услугам гостей открытый бассейн, фитнес-центр и бар на крыше с потрясающим видом на город Бангкок. Отель расположен в непосредственной близости от различных баров, ресторанов и торговых центров, включая MBK, Siam Paragon, EmQuartier и Terminal 21. По запросу для гостей могут быть организованы услуги трансфера.
Во всех номерах отеля есть гостиный уголок, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и душем. Отель предлагает некоторые номера с видом на город, и номера оснащены чайником. В номерах есть письменный стол.
В отеле предлагается континентальный завтрак или завтрак "шведский стол". В отеле ibis Styles Bangkok Sukhumvit 4 работает ресторан европейской и азиатской кухни. Также можно заказать вегетарианский вариант. В баре Red Square Rooftop Bar на 24 этаже гости могут насладиться вкусными напитками и закусками.
Сотрудники стойки регистрации могут посоветовать район, чтобы помочь гостям спланировать свой день.
Международный аэропорт Донмыанг находится в 21 км от отеля.