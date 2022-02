AQ酒店客房总数 70 卧室 伙伴医院 World Medical Hospital

房间数 All of the following packages include the required tests, and transport. 最大值 2 Adults, 1 Child, 1 Infant 高级房 28 m² ฿26,500 - 10 Day AQ ฿19,500 - 7 Day AQ ฿14,500 - 5 Day Test & Go ฿10,100 - 4 Day Test & Go ฿8,700 - 2 Day Test & Go ฿4,700 - 1st Day Test & Go ฿3,700 - 5th Day Test & Go

连接房间

家庭套房

HDMI电缆

清真食品选择

国际频道

互联网-无线上网

Netflix公司

户外设施

小额存款

素食餐

瑜伽垫

令人兴奋的位置,精力充沛的员工,充满活力的设计,迷人的磁环和独特的个人魅力。在Icon,您可以期待所有的魅力! 曼谷图标酒店(Hotel Icon Bangkok)为客人提供融合了泰式服务的现代现代感。 这家酒店位于曼谷的标志性地址之一,离最近的BTS Ploenchit车站仅几步之遥,从那里可轻松前往主要的购物,夜生活,用餐和商业目的地。 在曼谷图标酒店,您可以在各种活动中获得私密感,并以自己的节奏体验曼谷。 我们确保为您量身定制的服务将真正使它成为“标志性体验”! 隔离愉快!

便利设施/功能 从素万那普机场或廊曼国际机场转移至酒店

整个酒店24小时提供WiFi

本地和国际电视频道

连接到电视的个人Android Box(可访问Netflix)

免费提供室内饮用水,咖啡和茶

洗衣服务可享受20%的折扣

客房服务菜单减20%

1 RT PCR Covid 19 Test for Test & Go Package

2 RT PCR for AQ Package

24小时待命护士服务

从酒店到医院的24小时紧急运输

24小时保安人员

Telemedicine service access from

分数 3.8 /5 非常好 基于 8 评论 评分 3 优秀的 2 非常好 2 平均数 1 较差的 0 糟糕的

🇳🇴 Anne Askvig 到达 07/01/2022 1.7 Superior Room 正数 None 负面的 I did't get the food I ordered. They did't answer the phone. They did't give me the testresult. I do not recomend this hotel to anybody. …………………………………………………………………………………………………..,….,……………….

🇮🇳 Mehul Jain 到达 12/05/2021 5.0 Iconic Room 正数 Hotel Manager & Staff All Are Very Nice & Helpful. They provide good food specially for Indian Vegetarian 负面的 Hospital Nurse Hurt My Nose While Doing Covid Testing Surely I will recommend this ASQ for my Family, Friends, Colleagues & Also any Vegetarian Indian Travelling.

🇺🇦 SEMEN NIKITN 到达 04/05/2021 4.8 Superior Room 正数 位置好

好东西

有电视盒,可以在房间里要求Wifi路由器

美味的食物

干净的卧室,浴室,一切都很好 负面的 希望将来成本降低

在此期间有很多限制

房间里的零食有点贵 其实是隔离的好地方,来过两次,这几天过得很愉快 🇫🇷 Rougerie 到达 15/04/2021 4.0 Family Connecting Room - 2 Bed + 2 Bath 正数 我们带着儿子坐在轮椅上来了。

该酒店可访问

2间连通卧室是

干净,宽敞,可使用轮椅坐厕。

工作人员非常好,非常有帮助。

两间大卧室的价格是65000美元。

食物还可以。您可以每天选择餐点,并且有泰式或

西方食物 负面的 无线上网

没有阳台 我推荐这家酒店。 他们是非常乐于助人和友好的人。 屋顶的景色很美 🇯🇵 Sakuhei Hamada 到达 05/04/2021 3.1 Superior Room 正数 清洁设施。 负面的 我们通过Agoda要求提供吸烟室,但我们没有明确注明未向酒店指定。结果,我们不得不额外支付5000泰铢。

当我们被告知我们要提前一天被释放时,他们并没有退还我们不会在那里度过的额外一天的费用。

交流电太大了,没有耳塞我睡不着,他们也没给我提供任何东西。 总体而言,我们不得不为吸烟室支付额外的费用,这是我们明确要求的,并且对于没有在房间中度过的额外一天没有得到退款。所以我们付了更多钱,却少留下了。我不建议留在这家酒店。 🇲🇴 Niko Chan 到达 26/03/2021 3.3 Superior Room 正数 价格公道

巨大的电视

很多水果 负面的 休闲区很小,无事可做

共阴测试后无体育馆

WiFi持续断开我的手机的连接 休闲区也可能不存在。 我只出去了15分钟。天气很热,与工作无关。经过covid测试后,游泳池和健身房不可用。除此之外,酒店还可以。 🇳🇱 Pieter van der Zwaag 到达 13/02/2021 4.5 Superior Room 正数 与工作人员联系 当然,我不希望自己进入隔离期,但是效果很好。该组织非常好。我喜欢这个房间,非常安静,没有阳光直射。只有隔离客人。这家酒店不是很大。工作人员很好。几天后,他们知道了我的名字。泰国和欧洲的食物选择都不错。通过电话或电话与厨房和工作人员联系非常好。 7天后,每天在泳池附近度过一个小时的美好时光。 总结:如果您正在寻找价格合理的隔离区酒店,Icon是一个不错的选择。 🇺🇸 Van A Ruffin 到达 03/09/2021 3.7 Superior Room 正数 好的 负面的 没有访客 一家不错的酒店,对美国人来说很好的食物,还有一个不错的实体房间,我认为这很高兴以某种方式认识游客

