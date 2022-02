총 AQ 호텔 객실 70 침실 파트너 병원 World Medical Hospital

최대 2 Adults, 1 Child, 1 Infant 슈페리어 룸 28 m² ฿26,500 - 10 Day AQ ฿19,500 - 7 Day AQ ฿14,500 - 5 Day Test & Go ฿10,100 - 4 Day Test & Go ฿8,700 - 2 Day Test & Go ฿4,700 - 1st Day Test & Go ฿3,700 - 5th Day Test & Go

커넥팅 룸

패밀리 스위트

HDMI 케이블

할랄 음식 옵션

국제 채널

인터넷-Wi-Fi

넷플릭스

야외 시설

소액 예금

채식 식사

요가 매트

흥미로운 위치, 활기찬 직원, 생생한 디자인, 마그네틱 아우라 및 독특한 개인적인 매력. Icon에서 당신은 모든 매력을 기대할 수 있습니다! 호텔 아이콘 방콕은 태국 식 서비스가 가미 된 현대적이고 현대적인 느낌을 제공합니다. 방콕의 상징적 인 주소 중 하나에 위치한이 호텔은 주요 쇼핑, 야간 오락 거리, 식사 및 비즈니스 목적지에 쉽게 접근 할 수있는 가장 가까운 BTS Ploenchit 역에서 심장 박동 거리에 있습니다. 호텔 아이콘 방콕에서는 모든 행동 속에서 프라이버시를 느끼고 자신 만의 리듬으로 방콕을 경험할 수 있습니다. 우리는 귀하를위한 맞춤형 서비스가 진정 "상징적 인 경험"이 될 수 있도록 보장합니다! 행복한 검역소!

어메니티 / 특징 수완 나품 공항 또는 돈 므앙 공항에서 호텔로 이동

호텔 전역에서 24 시간 WiFi 이용 가능

지역 및 국제 TV 채널

TV에 연결된 개인 Android Box (Netflix 액세스 가능)

객실 내 식수, 커피 및 차 무료

세탁 서비스 20 % 할인

룸 서비스 메뉴 20 % 할인

1 RT PCR Covid 19 Test for Test & Go Package

2 RT PCR for AQ Package

24 시간 대기 간호사 서비스

호텔에서 병원까지 24 시간 응급 수송

24 시간 보안 요원

Telemedicine service access from

