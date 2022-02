Insgesamt AQ Hotelzimmer 70 Schlafzimmer Partnerkrankenhaus World Medical Hospital

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Hotel Icon Sukhumvit 2 Bangkok , und Hotel Icon Sukhumvit 2 Bangkok wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport. Maximal von 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Superior Zimmer 28 m² ฿26,500 - 10 Day AQ ฿19,500 - 7 Day AQ ฿14,500 - 5 Day Test & Go ฿10,100 - 4 Day Test & Go ฿8,700 - 2 Day Test & Go ฿4,700 - 1st Day Test & Go ฿3,700 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften 7-Elf Kauf

Verbindungsraum

Familiensuiten

HDMI Kabel

Halal-Lebensmitteloptionen

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Netflix

Außenanlagen

Kleine Kaution

Vegetarische Mahlzeiten

Yoga Matte

Aufregende Lage, tatkräftiges Personal, lebendiges Design, magnetische Ausstrahlung und ein einzigartiger persönlicher Charme. Bei Icon können Sie den ganzen Schwung erwarten! Das Hotel Icon Bangkok bietet seinen Gästen ein modernes, zeitgemäßes Ambiente mit thailändischem Service. Das Hotel befindet sich an einer der bekanntesten Adressen Bangkoks, nur einen Herzschlag von der nächsten BTS Ploenchit Station entfernt, von der aus Sie bequem zu den wichtigsten Einkaufsmöglichkeiten, zum Nachtleben, zum Essen und zu Geschäftszielen gelangen. Im Hotel Icon Bangkok können Sie inmitten aller Aktionen ein Gefühl der Privatsphäre bekommen und Bangkok in Ihrem eigenen Rhythmus erleben. Wir stellen sicher, dass unsere maßgeschneiderten Dienstleistungen für Sie wirklich zu einer "ikonischen Erfahrung" werden! Glückliche Quarantäne!

Ausstattung / Ausstattung Transfer vom Flughafen Suvarnabhumi oder vom Flughafen Don Muang zum Hotel

WLAN ist im gesamten Hotel rund um die Uhr verfügbar

Lokale und internationale Fernsehkanäle

Persönliche Android-Box an Fernseher angeschlossen (Netflix zugänglich)

Kostenloses Trinkwasser, Kaffee und Tee im Zimmer

20% Rabatt für den Wäscheservice

20% Rabatt auf das Zimmerservice-Menü

1 RT PCR Covid 19 Test for Test & Go Package

2 RT PCR for AQ Package

24 Stunden Standby-Krankenschwesterservice

24 Stunden Notfalltransport vom Hotel zum Krankenhaus

24 Stunden Sicherheitspersonal

Telemedicine service access from

