Total AQ chambres d'hôtel 70 Chambres Hôpital partenaire World Medical Hospital

Maximum de 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Chambre supérieure 28 m² ฿26,500 - 10 Day AQ ฿19,500 - 7 Day AQ ฿14,500 - 5 Day Test & Go ฿10,100 - 4 Day Test & Go ฿8,700 - 2 Day Test & Go ฿4,700 - 1st Day Test & Go ฿3,700 - 5th Day Test & Go

Emplacement passionnant, personnel énergique, design dynamique, aura magnétique et charme personnel unique. Chez Icon, vous pouvez vous attendre à tout le punch! L'Hotel Icon Bangkok offre à ses clients une atmosphère moderne et contemporaine imprégnée de la touche de services thaïlandais. Situé à l'une des adresses emblématiques de Bangkok, l'hôtel se trouve à quelques pas de la station BTS Ploenchit la plus proche, qui offre un accès facile aux principales destinations shopping, vie nocturne, restaurants et affaires. À l'hôtel Icon Bangkok, vous pouvez avoir une impression d'intimité au milieu de toutes les actions et découvrir Bangkok à votre propre rythme. Nous nous assurons que nos services personnalisés pour vous en feront vraiment "une expérience emblématique"! Bonne quarantaine!

Commodités / caractéristiques Transfert de l'aéroport de Suvarnabhumi ou de l'aéroport de Don Muang à l'hôtel

WiFi disponible 24h / 24 dans tout l'hôtel

Chaînes de télévision locales et internationales

Personal Android Box connecté à la télévision (accessible par Netflix)

Eau potable, café et thé gratuits dans la chambre

20% de réduction pour le service de blanchisserie

20% de rabais sur le menu du service d'étage

1 RT PCR Covid 19 Test for Test & Go Package

2 RT PCR for AQ Package

Service d'infirmière de réserve 24 heures

24 heures de transport d'urgence de l'hôtel à l'hôpital

Personnel de sécurité 24 heures sur 24

Telemedicine service access from

