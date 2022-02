Всего AQ гостиничных номеров 166 Спальни Партнерская больница Banglamung Hospital

Отель Bella Express удобно расположен в центре Паттайи. Он обеспечивает легкий доступ к различным достопримечательностям и предлагает недорогие номера. Для удобства гостей имеются конференц-залы. Отель Bella Express находится всего в 10 минутах езды от пляжа Паттайи. К близлежащим достопримечательностям относятся торговый центр Central Festival, ночные клубы на пешеходной улице и шоу Тиффани, которое нельзя пропустить. Яркий и веселый отель Bella Express предлагает номера в современном стиле, в каждом из которых есть кондиционер, прилегающая ванная комната, кабельное телевидение и бесплатный беспроводной доступ в Интернет. Отведайте блюда западной и настоящей тайской кухни в круглосуточном ресторане Circle, где подают завтрак и ужин «шведский стол», а также блюда по меню.

Удобства / Особенности SARS-COV-2 RT-PCR тесты 3 раза

Результат теста на COVID-19 с врачом больницы Banglamung через (из выбранного меню) телемедицину / телефон

Первичная оценка и консультация с больницей Бангламунг по телемедицине

Цифровой термометр

Ежедневный мониторинг здоровья под наблюдением медсестры

Бесплатная скорая помощь 24 часа в сутки в экстренных случаях

Бесплатное 3-х разовое питание

Питьевая вода 1,5 литра, 2 бутылки / день

Бесплатный трансфер из аэропортов Суварнабхуми и Дон Муанг в отель.

Room Amenities LED TV 32" Shower over bathtub Hair dryer, Electric Kettle, Safety Box Air Conditioned (Split Type) High Speed Internet Wi-Fi,Plate, Bowl, Spoon and Fork (2 sets)

