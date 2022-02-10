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Отель Bella Express удобно расположен в центре Паттайи. Он обеспечивает легкий доступ к различным достопримечательностям и предлагает недорогие номера. Для удобства гостей имеются конференц-залы.

Отель Bella Express находится всего в 10 минутах езды от пляжа Паттайи. К близлежащим достопримечательностям относятся торговый центр Central Festival, ночные клубы на пешеходной улице и шоу Тиффани, которое нельзя пропустить.

Яркий и веселый отель Bella Express предлагает номера в современном стиле, в каждом из которых есть кондиционер, прилегающая ванная комната, кабельное телевидение и бесплатный беспроводной доступ в Интернет.

Отведайте блюда западной и настоящей тайской кухни в круглосуточном ресторане Circle, где подают завтрак и ужин «шведский стол», а также блюда по меню.