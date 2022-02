รวม AQ ห้องพักในโรงแรม 166 ห้องนอน โรงพยาบาลพันธมิตร Banglamung Hospital

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ เบลล่าเอ็กซ์เพรส อยู่ในลำดับความสำคัญ และ เบลล่าเอ็กซ์เพรส จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

Booking requests for Bella Express are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ/ALQ/SANDBOX Hotels by clicking HERE.

Bella Express ตั้งอยู่ในทำเลสะดวกในพัทยากลางทำให้สามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายในขณะที่ให้บริการที่พักราคาประหยัด มีห้องประชุมเพื่อความสะดวกของผู้เข้าพัก Bella Express อยู่ห่างจากหาดพัทยาเพียง 10 นาทีหากเดินทางโดยรถยนต์และสถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลสถานบันเทิงยามค่ำคืนบนถนนคนเดินและทิฟฟานี่โชว์ที่ไม่ควรพลาด Bella Express สว่างไสวและร่าเริงให้บริการห้องพักสไตล์ร่วมสมัยแต่ละห้องมีเครื่องปรับอากาศห้องน้ำในตัวเคเบิลทีวีและอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรี ลิ้มรสอาหารตะวันตกและอาหารไทยต้นตำรับที่ The Circle Restaurant ซึ่งให้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารเช้าและอาหารค่ำควบคู่ไปกับอาหารตามสั่งและเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ SARS-COV-2 RT-PCR ทดสอบ 3 ครั้ง

ผลการตรวจ COVID-19 กับแพทย์รพ. บางละมุงผ่าน (จากเมนูที่เลือก) การแพทย์ทางโทรศัพท์ / โทรศัพท์

การประเมินเบื้องต้นและให้คำปรึกษากับโรงพยาบาลบางละมุงโดยการแพทย์ทางไกล

เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล

การตรวจสุขภาพประจำวันพร้อมการดูแลของพยาบาล

บริการรถพยาบาลฟรีตลอด 24 ชม. ทุกวันในกรณีฉุกเฉิน

ฟรี 3 มื้อต่อวัน

น้ำดื่ม 1.5 ลิตร 2 ขวด / วัน

บริการรับส่งสนามบินฟรีจากสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองไปยังโรงแรม

Room Amenities LED TV 32" Shower over bathtub Hair dryer, Electric Kettle, Safety Box Air Conditioned (Split Type) High Speed Internet Wi-Fi,Plate, Bowl, Spoon and Fork (2 sets)

แสดงโรงแรม AQ ทั้งหมด ค้นหาโรงแรมในเครือ AQ ทั้งหมด 180 แห่ง