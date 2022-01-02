Всего AQ гостиничных номеров 231 Спальни
Партнерская больница Bangkok Hospital Pattaya
Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.
Этот отель получил недавних запросов на бронирование: 32 торопиться!
Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Avani Pattaya Resort 3 звезд в приоритетном порядке, и Avani Pattaya Resort 3 звезд будет получать оплату напрямую от вас.
Номера
All of the following packages include the required tests, and transport.
Номер «Авани» с видом на сад 38m²
฿54,000 - 10 Day AQ
฿45,000 - 7 Day AQ
฿27,400 - 7 Day Sandbox
฿27,850 - 5 Day Test & Go
฿17,350 - 2 Day Test & Go
฿10,350 - 1st Day Test & Go
ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ
БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Балкон
- Семейные люксы
- Варианты халяльной еды
- Международные каналы
- Интернет - Wi-Fi
- Netflix
- Имеются номера для курящих
- Вегетарианские блюда
- Рабочая среда
- Коврик для йоги
Полулюкс с террасой Avani 52m²
฿88,000 - 10 Day AQ
฿78,000 - 7 Day AQ
฿41,400 - 7 Day Sandbox
ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ
БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
Функции
- Балкон
- Кофе-машина
- Семейные люксы
- Варианты халяльной еды
- Международные каналы
- Интернет - Wi-Fi
- Netflix
- Имеются номера для курящих
- Вегетарианские блюда
- Рабочая среда
- Коврик для йоги
Курортный отель Avani Pattaya расположен в центре города Паттайя. К услугам гостей открытый бассейн площадью 650 м² и спа-салон. Просторные номера оборудованы собственным балконом с видом на море, бассейн или сад. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
Просторные современные номера с деревянным полом укомплектованы роскошными одеялами и подушками. В вашем распоряжении мини-бар, тапочки и телевизор с плоским экраном и кабельными каналами. В собственной ванной комнате есть зубная щетка и зубная паста, а также ванна и душ. Также предоставляются принадлежности для чая / кофе, электрический чайник и тапочки.
Курорт находится в 150 метрах от Royal Garden Plaza и в 900 метрах от торгового центра Central Festival Pattaya Beach с магазинами и ресторанами. Железнодорожный вокзал Паттайи находится в 3 км.
Гости курортного отеля Avani Pattaya могут расслабиться в сауне, поиграть в теннис или позаниматься в тренажерном зале. В числе других удобств бизнес-центр и экскурсионное бюро. В отеле принимаются платежи Union Pay. Персонал говорит на английском, шведском, тайском и китайском языках.
В отеле есть японский стейк-хаус Benihana и кафе Garden, где подают блюда интернациональной и тайской кухни, а также "шведский стол". В баре Elephant, открытом на обед и ужин, подают блюда интернациональной кухни и разнообразные напитки. В баре Manao у бассейна можно заказать блюда, приготовленные на гриле, закуски и напитки.
Удобства / Особенности
- Всего 2 скрининговых теста (ПЦР) на COVID-19 в реальном времени, проведенных на территории в дни: 4 и 11.
- Персональный цифровой термометр
- Сертифицированный медицинский персонал на объекте для любых медицинских нужд, пока находится на карантине
- Госпитализация в случае положительного результата теста на COVID-19
- Выдача регулярных официальных отчетов о состоянии каждого пациента, находящегося под наблюдением. Получение официального сертификата отсутствия COVID-19 на 13-й день до выписки пациента.
- Скорая помощь по запросу - в экстренных случаях
- Трансфер в одну сторону из определенных аэропортов: Суварнабхуми или У-Тапао до курорта Avani Pattaya. В аэропорту Дон Муенг взимается дополнительная плата в размере 500 тайских батов.
- Полный пансион: завтрак, обед и ужин, с большим выбором блюд интернациональной кухни.
- Бесплатный высокоскоростной доступ в Интернет
- Бесплатный доступ к Netflix
- 42 международных / местных телеканала, включая новости, музыку, фильмы и развлечения
- Круглосуточная дежурная медсестра, которая будет проводить регулярные осмотры здоровья
- Специальная зона для периодических медицинских осмотров и тестов профессиональным медицинским персоналом в сотрудничестве с Bangkok Pattaya Hospital.
Счет
4.8/5
Отлично
На основе 3 отзывы
Если бы вы были гостем в Avani Pattaya Resort 3 звезд
, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Avani Pattaya Resort 3 звездСМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ
4.7 Avani Garden View Room
Положительные
- Everything well organised, pick up from airport & transport very good, on arrival at hotel everything was organised and easy.
Would recommend a stay at Avani Resort Pattaya. Staff are very efficient and friendly, breakfast good too.
4.9 Avani Garden View Room
Положительные
- Everything from start to finish with the hotel was an easy experience!
This was my second ASQ at Avani, now having experienced a full 14 day quarantine early in 2021 and now the abbreviated Sandbox Experience, all be it for 7 days. I can't rate Avani highly enough and I will stay again as I still need to do one more ASQ in the early part of 2022. Thank you to all the staff!
4.8 Avani Garden Plus Room
Положительные
Отрицательные
- Very good hotel with friendly staff
- Plastic utensils and dishes
The food is very good with a great selection. the room is very clean and balcony helps with getting some fresh air. I opted for the treadmill to be put in the room although large and takes up space it helps with exercise. would recommend the hotel for ASQ in the future. The shower is powerful and very good and the bathroom supplies are plentiful. The meals are served in plastic dishes and plastic utensils are supplied which is not the most convenient.
Ближайшие отели Test & Go