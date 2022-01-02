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Курортный отель Avani Pattaya расположен в центре города Паттайя. К услугам гостей открытый бассейн площадью 650 м² и спа-салон. Просторные номера оборудованы собственным балконом с видом на море, бассейн или сад. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.

Просторные современные номера с деревянным полом укомплектованы роскошными одеялами и подушками. В вашем распоряжении мини-бар, тапочки и телевизор с плоским экраном и кабельными каналами. В собственной ванной комнате есть зубная щетка и зубная паста, а также ванна и душ. Также предоставляются принадлежности для чая / кофе, электрический чайник и тапочки.

Курорт находится в 150 метрах от Royal Garden Plaza и в 900 метрах от торгового центра Central Festival Pattaya Beach с магазинами и ресторанами. Железнодорожный вокзал Паттайи находится в 3 км.

Гости курортного отеля Avani Pattaya могут расслабиться в сауне, поиграть в теннис или позаниматься в тренажерном зале. В числе других удобств бизнес-центр и экскурсионное бюро. В отеле принимаются платежи Union Pay. Персонал говорит на английском, шведском, тайском и китайском языках.

В отеле есть японский стейк-хаус Benihana и кафе Garden, где подают блюда интернациональной и тайской кухни, а также "шведский стол". В баре Elephant, открытом на обед и ужин, подают блюда интернациональной кухни и разнообразные напитки. В баре Manao у бассейна можно заказать блюда, приготовленные на гриле, закуски и напитки.