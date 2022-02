Totaal AQ Hotelkamers 166 Slaapkamers Partner Ziekenhuis Banglamung Hospital

Bella Express is gunstig gelegen in het centrum van Pattaya en biedt gemakkelijke toegang tot verschillende attracties en biedt betaalbare accommodatie. Er zijn vergaderruimten beschikbaar voor het gemak van de gasten. De Bella Express ligt op slechts 10 minuten rijden van het strand van Pattaya en attracties in de buurt zijn onder meer de Central Festival Mall, het uitgaansleven in Walking Street en de niet te missen Tiffany Show. Het Bella Express is licht en vrolijk en beschikt over kamers met een eigentijdse stijl en elke kamer heeft airconditioning, een aangrenzende badkamer, kabeltelevisie en gratis draadloos internet. Proef de westerse en authentieke Thaise keuken in The Circle Restaurant, dat naast à-la-cartegerechten een ontbijtbuffet en diner serveert en 24 uur per dag geopend is.

Voorzieningen / functies SARS-COV-2 RT-PCR-tests 3 keer

COVID-19-testresultaat met arts in Banglamung-ziekenhuis via (uit geselecteerd menu) Tele-geneeskunde / telefoon

Eerste beoordeling en overleg met het ziekenhuis van Banglamung via telegeneeskunde

Digitale thermometer

Dagelijkse gezondheidsmonitoring met verpleegkundig toezicht

Gratis ambulancedienst 24 uur per dag in geval van nood

Gratis 3 maaltijden per dag

Drinkwater 1,5 liter, 2 flessen / dag

Gratis luchthaventransfer van Suvarnabhumi en Don Muang Airport naar het hotel.

Room Amenities LED TV 32" Shower over bathtub Hair dryer, Electric Kettle, Safety Box Air Conditioned (Split Type) High Speed Internet Wi-Fi,Plate, Bowl, Spoon and Fork (2 sets)

